Курс доллара снизился на торгах 16 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,54 тенге, снизившись на 1,49 тенге.

Курс рубля подрос до 6,54 тенге (+0,09).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,87 тенге (-0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,7-542,1 тенге, евро – по 634,5-638,5 тенге, рубли – по 6,39-6,51.

Мировые цены на нефть растут на торгах 16 сентября.

Так, цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) подорожала на 0,04 доллара и составила 67,48 доллара.

Цена барреля нефти марки Light на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (“New York Mercantile Exchange”), повысившись на 0,07 доллара, составила 63,37 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,18 тенге, евро – 636,05 тенге, рубля – 6,52 тенге.

