Курс доллара снизился на торгах 16 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,54 тенге, снизившись на 1,49 тенге.
Курс рубля подрос до 6,54 тенге (+0,09).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,87 тенге (-0,10).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,7-542,1 тенге, евро – по 634,5-638,5 тенге, рубли – по 6,39-6,51.
Мировые цены на нефть растут на торгах 16 сентября.
Так, цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) подорожала на 0,04 доллара и составила 67,48 доллара.
Цена барреля нефти марки Light на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (“New York Mercantile Exchange”), повысившись на 0,07 доллара, составила 63,37 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,18 тенге, евро – 636,05 тенге, рубля – 6,52 тенге.
