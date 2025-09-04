Финансисты спрогнозировали подорожание золота до 5 тысяч долларов
По информации Financial Times, это возможно при условии, если независимость Федеральной резервной системы (ФРС) будет подорвана. Аналитики банка считают, что даже небольшой перевод активов из казначейских облигаций в золото может привести к значительному росту цен на драгоценный металл.
Аналитики, включая Саманту Дарт, отмечают, что подрыв независимости ФРС может вызвать инфляцию, снижение цен на акции и облигации, а также ослабление статуса доллара как резервной валюты. В таких условиях золото может стать привлекательным средством сбережения, так как оно не зависит от институционального доверия.
Goldman Sachs представил несколько сценариев развития событий. Базовый прогноз предполагает рост цены золота до 4 000 долларов за унцию к середине 2026 года.
При более неблагоприятных условиях цена может достичь 4 500 долларов за унцию. Максимальный прогноз в 5 000 долларов возможен, если хотя бы 1% рынка частных казначейских облигаций США перейдет в золото.
Ранее, 1 сентября 2025 года, цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку в 3550 долларов за унцию.