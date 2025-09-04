Финансисты спрогнозировали подорожание золота до 5 тысяч долларов

Американский финансовый конгломерат и один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs Group прогнозирует, что цена золота может вырасти до почти 5 000 долларов за унцию, сообщает Zakon.kz.

По информации Financial Times, это возможно при условии, если независимость Федеральной резервной системы (ФРС) будет подорвана. Аналитики банка считают, что даже небольшой перевод активов из казначейских облигаций в золото может привести к значительному росту цен на драгоценный металл.

Аналитики, включая Саманту Дарт, отмечают, что подрыв независимости ФРС может вызвать инфляцию, снижение цен на акции и облигации, а также ослабление статуса доллара как резервной валюты. В таких условиях золото может стать привлекательным средством сбережения, так как оно не зависит от институционального доверия.

Goldman Sachs представил несколько сценариев развития событий. Базовый прогноз предполагает рост цены золота до 4 000 долларов за унцию к середине 2026 года.

При более неблагоприятных условиях цена может достичь 4 500 долларов за унцию. Максимальный прогноз в 5 000 долларов возможен, если хотя бы 1% рынка частных казначейских облигаций США перейдет в золото.

Ранее, 1 сентября 2025 года, цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку в 3550 долларов за унцию.