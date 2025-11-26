Банкиры советуют торопиться: золото в 2026 году подорожает на 25%

За прошедший год золото подорожало в цене больше чем в полтора раза. Если в начале января 2025 года унция золота (31,1034768 граммов) стоила 2661 доллар, то сегодня ее цена 4195 долларов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз по золоту: 5000 долларов за унцию

При этом мировые банки считают, что нынешние цены – это далеко не предел: золото продолжит свой рекордный рост в 2026 году. Цель в 5000 долларов за унцию, которая ранее считалась угрожающей, теперь рассматривается как вполне реальная. Несколько крупных банков, включая Bank of America и Goldman Sachs, прогнозируют достижение этой отметки в 2026 году. Эксперты отмечают, что, несмотря на техническую "перекупленность", металл остается "недооцененным" с инвестиционной точки зрения, что и обеспечивает устойчивость рынка.

Ключевые факторы, ускоряющие рост

Аналитики полагают, что в перманентном росте цен на драгметалл виноваты четыре причины:

Положение в США: торговые войны, бюджетный дефицит, политика снижения процентных ФРС ставок и растущий долг в Америке.

Спрос на ETF: инвестиционные потоки обеспеченных золотом биржевых инвестиционных фондов (ETF) превысили ожидания, достигнув рекордных уровней.

Международная напряженность и глобальная экономическая неопределенность подталкивают инвесторов к активам-убежищам в виде золота и других драгоценных металлов.

Динамика цены на золото за 12 месяцев. Фото: investing

Золото как страховка

На фоне высокой волатильности других рынков золото остается безопасной инвестицией. Оно обладает невероятной способностью сохранять свою стоимость, даже когда рынки паникуют.

Центральные банки это хорошо понимают: они покупают его, чтобы защитить себя от инфляции и девальвации валюты.

Для простых людей золото также отличный способ диверсификации, то есть распределения рисков, считает старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Если у вас уже есть акции, облигации или недвижимость, добавление золота может помочь сбалансировать ваш портфель. Это проверенная стратегия, позволяющая пережить трудные времена практически без потерь. Для начала вы можете рассмотреть золотые слитки, небольшие по размеру, например, 10 граммов, и постепенно увеличивать свой золотой запас". Ергазы Таубаев

А что будет с ценами на другие металлы?

Прогнозы BofA по золоту вписываются в более широкую картину товарного рынка, который в 2026 году будет формироваться под влиянием нескольких факторов: ограничения предложения ключевых (не только драгоценных) металлов, низкие запасы и неравномерность спроса по регионам.

Спрос на серебро в 2026 году, по оценкам, упадет на 11% из-за сокращения его использования в производстве солнечных панелей. Однако аналитики видят возможность для средней цены в 60 долларов за унцию, поскольку дефицит на рынке, вероятно, компенсирует снижение потребления.

Платина также, как ожидается, остается в дефиците. Среднегодовая цена на нее прогнозируется на уровне 1825 долларов за унцию.

Палладий, напротив, "выглядит перенасыщенным". Эксперты прогнозируют среднюю цену на него в 1525 долларов за унцию.

Медь и алюминий столкнутся с продолжительными ограничениями предложения. BofA ожидает, что рынок меди остается в дефиците, если только спрос со стороны Китая не снизится более чем на 3%. При этом потребление в США и Европе прогнозируется сильным.

Прогноз цен на алюминий повышен до 3125 долларов за тонну, поскольку глобальный рост предложения "недостаточен для предотвращения дефицита".

В целом, ситуация на рынке металлов в 2026 году будет определяться пятью основными причинами: замедлением спроса в Китае, сохранением ограничений предложения, низкими биржевыми запасами, потенциальным возрождением инвестиций в электрификацию, в центры обработки данных и искусственный интеллект, а также влиянием экономической политики США.

В конце остается добавить, что с начала 2025 года 1 грамм золота в Казахстане подорожал на 53,6%, или на 24 тысячи тенге (с 44 811,69 до 68 836,99 тенге).