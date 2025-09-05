#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Финансы

Инфляция "съедает" зарплаты казахстанцев: тревожные данные Нацбанка

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 10:41 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана опубликовал доклад, который вызвал тревогу у экспертов. Впервые за последние два года реальный уровень заработной платы в стране остался неизменным, остановившись на отметке в 0%, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что такая негативная тенденция наблюдается на фоне ускоренного роста номинальных зарплат и расширения деловой активности.

Работников больше – денег меньше

Согласно докладу Нацбанка, во втором квартале 2025 года номинальная заработная плата выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост реальных доходов, скорректированный с учетом инфляции, не произошел. Этот факт указывает на то, что, несмотря на повышение зарплат, покупательная способность казахстанцев не увеличивается. Основной причиной такого явления стало опережающее повышение цен, которое нивелировало все прибавки.

Ситуация на рынке труда также претерпевает изменения. Во II квартале 2025 года рост рабочей силы составил 1,1% г/г за счет увеличения числа наемных работников и снижения безработного населения. При этом сокращается число самозанятых. Казалось бы, рост спроса на рабочую силу должен стимулировать повышение реальных зарплат, но пока и этого не происходит.

"Таким образом, повышение предложения рабочей силы и рост занятости не приводит к росту реальных заработных плат, что ограничивает инфляционное давление на внутренние цены со стороны рынка труда".Из доклада НБРК

Вот график, который наглядно показывает разницу между номинальной и реальной заработной платой.

Фото: Zakon.kz

Номинальная зарплата. Желтая кривая, представляющая номинальную зарплату, показывает, что темпы ее роста есть, но он замедлился. В начале 2023 года рост составлял около 20% в годовом исчислении, а к середине 2025 года – снизился примерно до 10%. Это говорит о том, что даже без учета инфляции зарплаты растут медленнее, чем раньше.

Реальная зарплата. Зеленая кривая, отражающая реальную покупательную способность, демонстрирует еще более тревожную тенденцию. После небольшого роста в 2023 году ее темпы начали снижаться и к середине 2025 года достигли нулевой отметки. Это означает, что любой рост номинальных доходов полностью "съедается" инфляцией и уровень жизни населения не повышается.

Инфляционные прогнозы: борьба с ценами продолжается

Нацбанк не скрывает своих опасений по поводу инфляции, которая остается одной из главных проблем. Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,2%, и хотя краткосрочные прогнозы остаются волатильными, долгосрочные демонстрируют устойчивый рост. Главным драйвером роста цен остается продовольственная инфляция, которая в июле 2025 года составила 11,2%.

Цены на продукты питания растут из-за удорожания мяса, растительных масел, сахара и других товаров. Это связано с высоким объемом экспорта, ростом стоимости импортной продукции и укреплением российского рубля, что напрямую влияет на цены товаров из стран СНГ.

Национальный банк ожидает, что инфляция в 2025 году будет находиться в диапазоне 11-12,5%, а в 2026 году – 9,5-11,5%. Дальнейшее замедление инфляции ожидается лишь в 2027 году, когда она, по прогнозам, вернется к среднесрочной цели в 5,5-7,5%. В связи с этим Нацбанк рассматривает возможность повышения базовой ставки, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения.

Ранее мы сообщили, что деловая активность в Казахстане замедлилась, но осталась в положительной зоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 сентября
Финансы
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 сентября
Ужесточена выдача онлайн-кредитов: что изменится в Казахстане с 30 сентября
Финансы
10:31, Сегодня
Ужесточена выдача онлайн-кредитов: что изменится в Казахстане с 30 сентября
Как можно изменить условия договора о предоставлении кредита: внесены изменения
Финансы
10:06, Сегодня
Как можно изменить условия договора о предоставлении кредита: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: