#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Финансы

Деловая активность в Казахстане замедлилась, но осталась в положительной зоне

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 16:48 Фото: pixabay
Согласно официальным данным, индекс деловой активности в августе составил 51,1, что немного ниже июльского показателя в 51,5. Тем не менее, уже шестой месяц подряд важный индикатор остается выше порогового значения в 50, что указывает на рост активности в экономике, сообщает Zakon.kz.

От стагнации до роста

Хотя общий показатель снизился, некоторые секторы экономики показали заметный рост. В частности, по данным Нацбанка Казахстана, в производстве деловая активность заметно улучшилась, поднявшись до 53,8 по сравнению с 51,9 в июле.

В секторах услуг и торговли активность немного замедлилась, но их показатели, 51,4 и 51,3 соответственно, все еще остаются в положительной зоне. В июле эти значения составляли 52,3 и 52,9.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве и горнодобывающей промышленности, где показатели практически не изменились и остались в отрицательной зоне – 47,9 и 48,2 соответственно.

Фото: Zakon.kz

Улучшение бизнес-климата

Несмотря на общее замедление, индекс бизнес-климата (ИБК) в августе незначительно вырос и достиг отметки 11,9. Это произошло благодаря улучшению оценки текущих условий ведения бизнеса. В то же время, как отметил НБРК, наблюдается некоторое снижение оптимизма в отношении будущих условий. В целом, индикатор "часов" бизнес-цикла по-прежнему находится в области роста, что говорит о положительной динамике.

По оценкам самих предприятий, спрос на их продукцию и услуги в августе вырос, причем наибольший рост был отмечен в производственном секторе. Это подтверждает, что, несмотря на замедление, экономика Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост.

Региональный разрез

Согласно данным НБРК, деловая активность по регионам Казахстана также демонстрирует существенные различия. В августе большинство регионов страны находились в зоне роста. Лидерами по деловой активности стали Шымкент, Алматинская область и область Жетысу. В положительной зоне также находятся крупнейшие города – Алматы и Астана.

Однако в некоторых регионах ситуация остается сложной: ИДА ниже 50 зафиксирован в Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях, в области Абай и Улытау.

Фото: Zakon.kz

Волнообразная динамика

Интересно, что за первые шесть месяцев 2025 года индекс деловой активности (ИДА) в Казахстане демонстрировал разнонаправленную динамику. Начав год с умеренного замедления, бизнес-среда пережила некоторое оживление весной, но в июне вновь показала признаки ослабления.

В целом, по итогам первого полугодия 2025 года деловая активность в Казахстане сохраняется на умеренно положительном уровне, несмотря на волнообразную динамику и признаки замедления к началу лета. Основным драйвером роста остается производственный сектор и торговля, тогда как строительство и горнодобывающая промышленность демонстрируют слабые показатели.

Ранее мы сообщили, насколько выросли инвестиции предприятий в основной капитал предприятий, а также какие области стали лидерами по объему инвестиций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Курс доллара снизился в Казахстане
Финансы
15:43, Сегодня
Курс доллара снизился в Казахстане
Инфляция в Казахстане: разные регионы – разные цены
Финансы
14:16, Сегодня
Инфляция в Казахстане: разные регионы – разные цены
Дай пять: оплата по ладони в школах с БЦК
Финансы
12:56, Сегодня
Дай пять: оплата по ладони в школах с БЦК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: