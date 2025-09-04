Деловая активность в Казахстане замедлилась, но осталась в положительной зоне

Согласно официальным данным, индекс деловой активности в августе составил 51,1, что немного ниже июльского показателя в 51,5. Тем не менее, уже шестой месяц подряд важный индикатор остается выше порогового значения в 50, что указывает на рост активности в экономике, сообщает Zakon.kz.

От стагнации до роста

Хотя общий показатель снизился, некоторые секторы экономики показали заметный рост. В частности, по данным Нацбанка Казахстана, в производстве деловая активность заметно улучшилась, поднявшись до 53,8 по сравнению с 51,9 в июле.

В секторах услуг и торговли активность немного замедлилась, но их показатели, 51,4 и 51,3 соответственно, все еще остаются в положительной зоне. В июле эти значения составляли 52,3 и 52,9.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве и горнодобывающей промышленности, где показатели практически не изменились и остались в отрицательной зоне – 47,9 и 48,2 соответственно.

Фото: Zakon.kz

Улучшение бизнес-климата

Несмотря на общее замедление, индекс бизнес-климата (ИБК) в августе незначительно вырос и достиг отметки 11,9. Это произошло благодаря улучшению оценки текущих условий ведения бизнеса. В то же время, как отметил НБРК, наблюдается некоторое снижение оптимизма в отношении будущих условий. В целом, индикатор "часов" бизнес-цикла по-прежнему находится в области роста, что говорит о положительной динамике.

По оценкам самих предприятий, спрос на их продукцию и услуги в августе вырос, причем наибольший рост был отмечен в производственном секторе. Это подтверждает, что, несмотря на замедление, экономика Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост.

Региональный разрез

Согласно данным НБРК, деловая активность по регионам Казахстана также демонстрирует существенные различия. В августе большинство регионов страны находились в зоне роста. Лидерами по деловой активности стали Шымкент, Алматинская область и область Жетысу. В положительной зоне также находятся крупнейшие города – Алматы и Астана.

Однако в некоторых регионах ситуация остается сложной: ИДА ниже 50 зафиксирован в Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях, в области Абай и Улытау.

Фото: Zakon.kz

Волнообразная динамика

Интересно, что за первые шесть месяцев 2025 года индекс деловой активности (ИДА) в Казахстане демонстрировал разнонаправленную динамику. Начав год с умеренного замедления, бизнес-среда пережила некоторое оживление весной, но в июне вновь показала признаки ослабления.

В целом, по итогам первого полугодия 2025 года деловая активность в Казахстане сохраняется на умеренно положительном уровне, несмотря на волнообразную динамику и признаки замедления к началу лета. Основным драйвером роста остается производственный сектор и торговля, тогда как строительство и горнодобывающая промышленность демонстрируют слабые показатели.

Ранее мы сообщили, насколько выросли инвестиции предприятий в основной капитал предприятий, а также какие области стали лидерами по объему инвестиций.