Казахстан стал ключевым игроком на рынке энергоносителей в Европе

В 2024-2025 годах Европейский союз запустил беспрецедентный процесс диверсификации энергетических потоков. В этом масштабном сдвиге, согласно данным Eurostat, Казахстан не просто адаптировался, но и занял позицию нового важного, стратегического партнера, сообщает Zakon.kz.

Сокращение и перераспределение

В 2024 году ЕС продолжил тенденцию снижения импорта энергоносителей. Стоимость импорта упала на 16,2%, а объем – на 7,1%. Доля энергоносителей в общем импорте Евросоюза сократилась с 17,8% в 2023 году до 15,4%.

Наиболее заметные изменения произошли на газовом рынке: импорт природного газа в газообразном состоянии снизился на 43% с 2021 года, в то время как поставки сжиженного природного газа (СПГ) выросли на 72%. Это отражает стремление ЕС к логистической гибкости и поиску альтернатив трубопроводному газу, говорится в отчете Eurostat "Импорт энергоносителей в ЕС – последние события". В нефтяном секторе также произошли кардинальные изменения.

Казахстан в тройке лидеров по поставкам нефти

В этих условиях Казахстан уверенно закрепился в тройке крупнейших экспортеров сырой нефти в ЕС.

Лидерами по поставкам в 2024 году стали США (16,1%) и Норвегия (13,5%). Казахстан занял третье место с долей в 11,5% от общего импорта нефти ЕС.

Наибольший рост среди поставщиков показали именно Ливия и Казахстан, что делает их ключевыми игроками на рынке.

"В первом квартале 2025 года крупнейшими партнерами по поставкам нефти были США (15,0%), Норвегия (13,5%) и Казахстан (12,7%). Наибольший рост с первого квартала 2024 года наблюдался в долях Ливии (+1,9 п.п.) и Казахстана (+1,8 п.п.)." Отчет Eurostat

Основным европейским покупателем казахстанской нефти является Италия. При этом основной проблемой для Казахстана остается высокая зависимость от транзита через российскую территорию по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), через который проходит более 90% экспорта. Развитие альтернативных маршрутов, в том числе через Каспийское море, Азербайджан и Турцию, является стратегическим приоритетом для снижения геополитических рисков.

Фото: Zakon.kz

Стратегические вызовы и потенциал

На угольном рынке также наблюдается заметный рост доли Казахстана.

"В первом квартале 2025 года крупнейшим поставщиком угля в ЕС была Австралия (33,4%). За ней следовали США (31,3%) и Колумбия (16,0%)." Отчет Eurostat

Казахстан занимает 8-е место в мире по объемам добычи угля. В 2024 году страна произвела более 108,461 млн тонн угля, из которых около 30 млн тонн было экспортировано. Основные направления поставок традиционно включали Россию, Китай и страны СНГ.

Теперь с учетом новых разъяснений ЕК Казахстан получил возможность значительно нарастить экспорт в Европу. По прогнозам экспертов, в 2025 году поставки казахстанского угля в ЕС могут достичь 8-10 млн тонн, что в разы превышает текущие показатели.

По данным Минторговли РК, ситуация с углем неплохая.

В 2022 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн на сумму $419,2 млн (доля – 45% от общего экспорта угля).

В 2023 году – 6,1 млн тонн на $382 млн (54,3%).

В 2024 году – 5,2 млн тонн на $312,5 млн (51,8%).

В январе-мае 2025 года экспорт составил 1,6 млн тонн на $82,9 млн, или 38,5% от общего объема экспорта угля.

В то же время в газовой сфере страна пока не является ключевым игроком, но обладает огромными запасами, что открывает новые перспективы в долгосрочной перспективе.

В результате Казахстан успешно заполнил вакуум, возникший на европейском рынке. Его роль как надежного и крупного поставщика нефти укрепляется.

Отметим, что, выступая на апрельском саммите "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде, президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, кроме того, что является надежным поставщиком углеводородов в Европу, готов нарастить экспорт в ЕС по 175 товарным позициям на сумму более 2 млрд долларов.