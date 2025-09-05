Доллар еще подешевел на торгах 5 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 537,91 тенге, снизившись на 2,11 тенге.

Курс рубля понизился до 6,61 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,52 тенге (-0,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538-540,5 тенге, евро – по 628-632 тенге, рубли – по 6,51-6,63.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 сентября.

Так, цена фьючерса нефти марки Brent на ноябрь на бирже ICE Futures уменьшилась на 0,19%, до $66,86 за баррель.

Цена октябрьского фьючерса нефти WTI на торгах товарной биржи NYMEX опустилась на 0,27%, до $63,31 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 540,05 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,65 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 сентября, можно здесь.