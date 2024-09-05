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Доллар немного подешевел на торгах 5 сентября

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:41 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,94 тенге, снизившись на 0,54 тенге.

Курс китайского юаня вырос до 68,03 тенге (+0,05).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,7-484,5 тенге, евро – по 533,5-537,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,41 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 5 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,72%, до 73,22 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 0,68%, до 69,67 доллара за баррель.

Утром 5 сентября Нацбанк установил курс доллара в 483,57 тенге, евро – в  534,49 тенге, рубля – в 5,41 тенге.

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