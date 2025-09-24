Доллар подешевел на торгах 24 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,80 тенге, понизившись на 2,11 тенге.

Курс рубля снизился до 6,49 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,32 тенге (-0,22).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,3-544,7 тенге, евро – по 638-642,5 тенге, рубли – по 6,41-6,53.

Мировые цены на нефть растут на торгах 23 сентября.

Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,6% и достигли 67,63 доллара за баррель.

Цена американской нефти WTI поднялась на 1,8% – до 63,41 доллара за баррель

Утром Национальный банк установил курс доллара в 545,01 тенге, евро – 642,84 тенге, рубля – 6,52 тенге.

