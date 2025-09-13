Как поменялись цены на популярные криптовалюты 13 сентября
Фото: pixabay
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 115 914,9 $; изменения за 24 часа: +0,85%.
Ethereum (ETH): 4 725,16 $; изменения за 24 часа: +4,65%.
Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 927,8 $; изменения за 24 часа: +2,21%.
USD Coin (USDC): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
Dogecoin (DOGE): 0,287334 $; изменения за 24 часа: +10,45%.
Cardano (ADA): 0,9425 $; изменения за 24 часа: +5,52%.
По состоянию на 13 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 540,84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript