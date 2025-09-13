#АЭС в Казахстане
Финансы

Как поменялись цены на популярные криптовалюты 13 сентября

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 14:18 Фото: pixabay
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 115 914,9 $; изменения за 24 часа: +0,85%.

Ethereum (ETH): 4 725,16 $; изменения за 24 часа: +4,65%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 927,8 $; изменения за 24 часа: +2,21%.

USD Coin (USDC): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,287334 $; изменения за 24 часа: +10,45%.

Cardano (ADA): 0,9425 $; изменения за 24 часа: +5,52%.

По состоянию на 13 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 540,84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
