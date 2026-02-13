Казахстанцам напомнили важные детали по уплате таможенных пошлин и налогов
Сроки уплаты
Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов, как отметили в ДГД, определяются нормами Таможенного кодекса и зависят от вида товаров, применяемой таможенной процедуры и особенностей их декларирования.
Отсрочка и рассрочка
Изменение сроков уплаты ввозных таможенных пошлин возможно в форме:
- отсрочки – с единовременной уплатой суммы;
- рассрочки – с поэтапной уплатой по утвержденному графику.
Отсрочка или рассрочка предоставляется по заявлению плательщика на основании решения таможенного органа и, как правило, при условии обеспечения исполнения обязательств.
Сроки предоставления
- с уплатой процентов – до 6 месяцев;
- без уплаты процентов – до 6 месяцев при наличии установленных оснований (чрезвычайные обстоятельства, бюджетное финансирование, международные договоры, сельскохозяйственные поставки).
Ответственность за нарушение сроков
В ДГД подчеркнули, что при несвоевременной уплате таможенных пошлин и налогов начисляются пени, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Проценты
Проценты за отсрочку или рассрочку уплаты начисляются исходя из базовой ставки Национального банка РК и уплачиваются в установленном порядке.
Порядок уплаты
Таможенные пошлины и налоги:
- уплачиваются в национальной валюте РК;
- могут быть внесены плательщиком либо третьими лицами по его поручению;
- перечисляются через банки второго уровня и иные уполномоченные организации;
- зачисляются в бюджет по соответствующим кодам бюджетной классификации.
Датой уплаты считается день списания средств со счета либо день внесения наличных средств, в зависимости от способа оплаты.
Ранее в КГД заявили, что с 1 января 2026 года налоги и платежи исчисляются в целых тенге.