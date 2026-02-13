Казахстанцам напомнили важные детали по уплате таможенных пошлин и налогов

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 13 февраля 2026 года, напомнили важные детали о сроках и порядке уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

Сроки уплаты

Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов, как отметили в ДГД, определяются нормами Таможенного кодекса и зависят от вида товаров, применяемой таможенной процедуры и особенностей их декларирования.

Отсрочка и рассрочка

Изменение сроков уплаты ввозных таможенных пошлин возможно в форме:

отсрочки – с единовременной уплатой суммы;

рассрочки – с поэтапной уплатой по утвержденному графику.

Отсрочка или рассрочка предоставляется по заявлению плательщика на основании решения таможенного органа и, как правило, при условии обеспечения исполнения обязательств.

Сроки предоставления

с уплатой процентов – до 6 месяцев;

без уплаты процентов – до 6 месяцев при наличии установленных оснований (чрезвычайные обстоятельства, бюджетное финансирование, международные договоры, сельскохозяйственные поставки).

Ответственность за нарушение сроков

В ДГД подчеркнули, что при несвоевременной уплате таможенных пошлин и налогов начисляются пени, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Проценты

Проценты за отсрочку или рассрочку уплаты начисляются исходя из базовой ставки Национального банка РК и уплачиваются в установленном порядке.

Порядок уплаты

Таможенные пошлины и налоги:

уплачиваются в национальной валюте РК;

могут быть внесены плательщиком либо третьими лицами по его поручению;

перечисляются через банки второго уровня и иные уполномоченные организации;

зачисляются в бюджет по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Датой уплаты считается день списания средств со счета либо день внесения наличных средств, в зависимости от способа оплаты.

Ранее в КГД заявили, что с 1 января 2026 года налоги и платежи исчисляются в целых тенге.