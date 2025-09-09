В каком случае казахстанцам могут отказать в выдаче кредита

9 сентября 2025 года казахстанцам напомнили о существовании такого показателя, как коэффициент долговой нагрузки (КДН), сообщает Zakon.kz.

Это один из ключевых показателей, по которому банки и микрофинансовые организации (МФО) в Казахстане оценивают финансовое состояние заемщика и принимают решение об одобрении или отказе в займе.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что для кредиторов КДН – способ определить, насколько человек способен справляться с долговыми обязательствами. Чем выше этот показатель, тем выше риски, что заемщик не сможет вовремя погашать долги. Соответственно, тем ниже вероятность, что банк или МФО одобрят новый заем.

Как рассчитывается коэффициент

Для того чтобы вычислить КДН, общую сумму ежемесячных выплат по кредитам нужно разделить на среднемесячный доход заемщика.

В расчет входят все обязательные платежи: ипотека, автокредит, потребительские займы, микрокредиты, даже лимиты по кредитным картам – независимо от того, используются они или нет. Доход при этом учитывается за последние шесть месяцев и включает официальные и документально подтвержденные поступления (зарплата, пенсия, доходы ИП и т.п.).

Какое значение КДН установлено законодательством

Предельное значение КДН для граждан, которые оформляют кредиты в банках и МФО, составляет 0,5, то есть ежемесячный платеж не должен превышать половины ежемесячного дохода заемщика.

Чем опасна высокая кредитная нагрузка

Слишком высокий КДН может привести к отказам в выдаче новых кредитов, повышенным процентным ставкам, просрочкам и ухудшению кредитной истории, а также риску попасть в долговую яму.

"Зная, как рассчитывается КДН, можно заранее подготовиться к подаче заявки на заем и спрогнозировать решение финансовой организации", – заключили в агентстве.

C 30 сентября в Казахстане введут период "охлаждения" при выдаче потребительских онлайн-займов. Его цель – дать заемщику время на обдуманное решение и снизить вероятность поспешного заключения договора займа либо вовлечения в мошеннические схемы.