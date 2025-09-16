Сегодня, 16 сентября 2025 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что такое справка о брачной правоспособности, в каком случае она необходима казахстанцам, где и как ее получить, сообщает Zakon.kz.

Справка о брачной правоспособности – это официальный документ, подтверждающий, что гражданин или гражданка не состоит в браке на момент выдачи документа и имеет право вступать в брак.

"Документ необходим гражданам Республики Казахстан, которые планируют зарегистрировать брак за пределами страны, поскольку многие зарубежные государства требуют такое подтверждение при заключении брака", – объяснили в госкорпорации во вторник.

Документ выдается любым регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан на основании сведений информационной системы актов гражданского состояния.

Для получения справки необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

если заявитель ранее состоял в браке: свидетельство, справку или решение суда о расторжении брака, либо свидетельство или справку о смерти супруга, выданные за пределами Казахстана.

"Справка действительна в течение шести месяцев со дня ее выдачи", – отметили в "Правительстве для граждан".

