Справка о брачной правоспособности: в каком случае она необходима казахстанцам, где и как ее получить
Фото: Instagram/gov4c.kz
Сегодня, 16 сентября 2025 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что такое справка о брачной правоспособности, в каком случае она необходима казахстанцам, где и как ее получить, сообщает Zakon.kz.
Справка о брачной правоспособности – это официальный документ, подтверждающий, что гражданин или гражданка не состоит в браке на момент выдачи документа и имеет право вступать в брак.
"Документ необходим гражданам Республики Казахстан, которые планируют зарегистрировать брак за пределами страны, поскольку многие зарубежные государства требуют такое подтверждение при заключении брака", – объяснили в госкорпорации во вторник.
Документ выдается любым регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан на основании сведений информационной системы актов гражданского состояния.
Для получения справки необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- если заявитель ранее состоял в браке: свидетельство, справку или решение суда о расторжении брака, либо свидетельство или справку о смерти супруга, выданные за пределами Казахстана.
"Справка действительна в течение шести месяцев со дня ее выдачи", – отметили в "Правительстве для граждан".
Ранее в госкорпорации рассказали, как в Казахстане исправить ошибку в свидетельстве о рождении.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript