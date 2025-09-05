Ужесточена выдача онлайн-кредитов: что изменится в Казахстане с 30 сентября

О мерах по введению периода "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-займов сегодня, 5 сентября 2025 года, рассказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг с 30 сентября текущего года вводится период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-займов.

"Основная цель периода "охлаждения" – дать заемщику время на обдуманное решение и тем самым снизить вероятность поспешного заключения договора займа либо вовлечения в мошеннические схемы", – заявили в пресс-службе АРРФР в пятницу.

Данная норма содержится в Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", подписанном главой государства 30 июня 2025 года.

В реализацию закона правлением агентства принят следующий порядок "охлаждения" по потребительским беззалоговым займам, выдаваемым онлайн:

не менее 8 часов после заключения договора банковского займа при сумме от 150 МРП (589 800 тенге) до 255 МРП (1 002 660 тенге);

не менее 24 часов при сумме банковского займа свыше 255 МРП (1 002 660 тенге), микрокредита свыше 75 МРП (294 900 тенге);

перечисление денег заемщику допускается только после получения его согласия на выдачу кредита по истечении установленного периода "охлаждения".

"Банки и МФО обязаны соблюдать период "охлаждения" в случае выдачи заемщику в течение одного дня нескольких кредитов, общая сумма которых превышает указанные лимиты. При этом период "охлаждения" не распространяется на выдачу товарных кредитов, внутреннее рефинансирование и займы в рамках лимита по платежной карте (до 150 МРП)". Пресс-служба АРРФР

Как подчеркнули в агентстве, если заемщик передумал в течение периода "охлаждения" брать кредит, договор займа аннулируется и кредитные средства ему не перечисляются.

"Период "охлаждения" действует исключительно для онлайн-займов и направлен на защиту граждан от мошенничества. В случаях, когда заемщику срочно необходимы кредитные средства, он всегда может обратиться в отделение банка или МФО и оформить заем без применения периода охлаждения". Пресс-служба АРРФР

О том, что в Казахстане усиливаются меры по защите заемщиков потребительских кредитов, в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка заявляли 30 июля 2025 года.