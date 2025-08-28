Рубли приходят, доллары уходят: кто зарабатывает на транзите валют в Казахстане

Семь месяцев подряд в Казахстане наблюдается феномен, который заставляет аналитиков ломать голову, – объем чистых продаж российской валюты в обменниках растет. По данным Нацбанка, в июле 2025 года этот показатель достиг 53,2 млрд тенге, и это уже седьмое увеличение, сообщает Zakon.kz.

Аномалия? Не думаем...

С начала года объем чистых продаж рублей вырос в 5,6 раза. На первый взгляд это кажется аномалией, ведь на фоне этого рубль продолжает укрепляться, достигнув в июле среднего значения 6,71 тенге после июньских 6,54 тенге.

Но если копнуть глубже, то выясняется, что все не так просто, считают аналитики Первого кредитного бюро.

"В июле чистые продажи наличной российской валюты в обменных пунктах РК оказались отрицательными – 53,2 млрд тенге. Это значит, что обменники за месяц скупили больше рублей, чем продали населению, как раз в этом объеме". Первое кредитное бюро

В пересчете на доллары по среднемесячному курсу объем продаж как раз преодолевает упомянутую красивую отметку в 100 млн долларов. По сути, на руках у населения оказывается все меньше рублей, которые оно активно сдает в обменные пункты, а те, в свою очередь, превращают их в доллары.

Казахстан – транзитный узел для рублей и долларов?

Это явление подталкивает к мысли о том, что Казахстан стал транзитным хабом для российских денег. Часть потока, вероятно, связана с тем, что россияне продают рубли в обменниках и тут же конвертируют их в доллары. Именно это объясняет, почему спрос на доллар остается устойчивым. Экономист Эльдар Шамсутдинов в своем анализе оборота рублей на валютной секции KASE пишет:

"Вероятно, что часть спроса формируется транзитными потоками из РФ: продают рубли и тут же конвертируют их в доллары, превращая Казахстан в транзитный узел. Рублевые потоки объясняют, почему спрос на доллар остается устойчивым даже при слабом внутреннем фоне. Тот самый анекдотично крепкий рубль и невероятно устойчивый внутренний спрос на валюту". Эльдар Шамсутдинов

Экономист добавляет, что в 2025 году чистый спрос на наличный доллар составил 228 млн долларов, что вдвое меньше, чем в 2024 году (405 млн), и значительно ниже уровня 2022 года (389 млн). Это подтверждает, что спрос на наличные доллары в Казахстане по-прежнему лидирует, но его динамика заметно зависит от рублевых потоков.

"Наличный доллар по-прежнему лидирует, но его спрос стал заметно зависеть от рублевых потоков, превращающих Казахстан в транзитную площадку". Эльдар Шамсутдинов

Важно отметить, что на валютной секции KASE среднедневной объем достигает 150-180 млн долларов, а в отдельные дни доходит до 500 млн долларов, что значительно превышает объемы наличного рынка.

Евро на подъеме, юань – на периферии

Тем временем структура спроса на валюту в Казахстане меняется. Евро в 2025 году достиг своего пятилетнего максимума в 56,5 млн евро, что почти вдвое больше, чем в 2023 году (28 млн). Рубль, который в 2022 году достиг рекордных 11,6 млрд, перешел в зону чистых продаж с показателями –1,36 млрд тенге в 2023 году и 1,42 млрд тенге за 7 месяцев 2025 года.

Что касается динамики чистого спроса на рубль в 2025 году, то видно, что отрицательное значение чистого спроса на рубль (когда его больше покупают, чем продают) усиливается с марта 2025 года. К июлю этот показатель достигает нового антирекорда.

Юань остается на периферии, его максимум составил всего 1,9 млн CNY – это говорит о том, что Казахстан становится все более важным финансовым узлом для огромного евразийского региона.

"Статистика показывает данные в тенге, показатели пересчитаны в валюту по среднему курсу за период. Данные на 2025 год за 7 месяцев". Эльдар Шамсутдинов

Банковские переводы тоже растут

Параллельно с ростом валютных операций в стране увеличиваются и межбанковские переводы. За первое полугодие 2025 года через Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга было проведено 54,6 млн транзакций на сумму 746,0 трлн тенге. По сравнению с 2024 годом количество платежей выросло на 34,3% (14,0 млн транзакций), а сумма – на 9,2% (62,8 трлн тенге).

Все эти данные указывают на то, что Казахстан все больше интегрируется в мировую финансовую систему, но с одной важной особенностью: роль транзитного хаба для российских денег становится все более заметной. И пока неясно, насколько долговечной будет эта тенденция и как она повлияет на экономику страны в долгосрочной перспективе.

Ранее мы рассказали, что с 1 сентября глобальный валютный рынок вступает в новую фазу, которую аналитики называют поворотным моментом в 2025 году в курсе доллара и валют развивающихся стран.