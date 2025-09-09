#АЭС в Казахстане
Финансы

Рубль слабеет ко всем валютам – теперь и к тенге

1000 рублей, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:00 Фото: pixabay
Российский рубль вошел в фазу стабильного падения. Причин тому – множество, начиная от ожиданий по снижению ключевой ставки до обострения геополитической обстановки. Что больше всего влияет на курсообразование рубля, - в материале Zakon.kz.

Вниз по плавной кривой

9 сентября 2025 года Центробанк РФ вновь повысил официальный курс доллара на 78,41 копейки, до 82,3397 рубля, а евро – на 1,09 рубля, до 96,5691 рубля.

При этом на межбанке на 13:40 по времени Астаны курс рубля опустился на 1,12%, до 83,39 рубля. Курс евро ускорил рост и находился на уровне 98,1 рубля (+1,08%).

Аналитики отмечают, что, прежде всего, давление на курс оказывает повышение спроса на валюту со стороны импортеров, которые восстанавливают активность вслед за снижением процентных ставок. Предложение же иностранной валюты остается ограниченным из-за относительно низкой стоимости нефти и геополитических дисконтов на российское сырье.

В то же время, как отмечает финансовый аналитик Богдан Зварич, снижение курса рубля пока остается медленным и неустойчивым.

"Падение могут сдерживать относительно высокие реальные процентные ставки, замедление роста экономической активности и импорта, а также уменьшение оттока капитала".Богдан Зварич

Нефтяной фактор

На прошлой неделе фьючерсы на Brent и WTI снизились в цене более чем на 3% на фоне опасений, связанных с формированием избытка предложения на рынке. К тому же 7 сентября министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, утвердили ее увеличение в октябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это стало первым, пусть и не очень большим шагом к частичной отмене ограничений, которые должны были действовать до конца 2026 года. Теперь альянс планирует избавиться от них до будущего августа. Сегодня стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent составляет 66,49 долларов.

Что будет дальше?

Эксперты прогнозируют, что до конца года тренд на ослабление рубля продолжится. Дополнительными факторами давления станут:

  • Расширение дефицита бюджета. За семь месяцев дефицит составил около 4,9 трлн рублей – это больше плановых 3,8 трлн. Между тем слабый рубль выгоден правительству для увеличения поступлений от экспортеров и балансировки бюджета. К тому же экспортерам разрешили не продавать всю валютную выручку, что снижает предложение валюты на рынке.
  • Общее снижение цен на нефть. С начала года цена нефти марки Brent упала на 11%. В скором времени возможно ее дальнейшее снижение до 55–58 долларов за баррель из-за повышения добычи ОПЕК+ и сезонного падения спроса. Это сокращает валютные поступления от экспорта.
  • Снижение ключевой ставки. Ожидается, что на следующем заседании 12 сентября ЦБ РФ снизит ключевую ставку с 18%. Это уменьшает доходность рублевых активов и провоцирует переток капитала в иностранные валюты.
  • Сезонный рост импорта. Осенью традиционно увеличиваются закупки зарубежных товаров и услуг, что повышает спрос на валюту и давит на рубль.
  • Геополитические риски и санкции. Ожидаются новые санкционные ограничения в отношении РФ, что усиливает неопределенность и ведет к оттоку капитала.

В итоге, по совокупному мнению экспертов, к концу сентября доллар может достичь верхней границы краткосрочного целевого диапазона в 86 рублей, а курс евро – в 100 рублей.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:00

Фото: Zakon.kz

Рубль слабеет и к тенге

Слабость рубля проявляется не только по отношению к основным мировым валютам, но и к валюте Казахстана. За месяц стоимость рубля по отношению к тенге снизилась на 3,41%, с 6,75 до 6,52 тенге, - отмечает главный специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

Динамика курса российского рубля к казахстанскому тенге за последние полгода демонстрировала выраженный восходящий тренд с апреля по середину августа 2025 года. В апреле курс был ниже 5,8 тенге за рубль, а к концу июля–началу августа достиг пиковых значений около 6,75 тенге.

"Однако в конце августа–начале сентября началось резкое снижение – началась давно ожидаемая коррекция после почти полугодового подъема".Ергазы Таубаев

Добавим, что сегодня после торгов на бирже KASE в 15:30 курс рубля опустился еще на 0,05 тенге до 6,514. В обменниках столицы средний курс покупки рубля – 6,40 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Андрей Зубов
