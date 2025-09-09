Соцвыплата по уходу за ребенком до 1,5 лет в Казахстане: кому положена, размеры и важные нюансы
В Казахстане для участников системы обязательного социального страхования, осуществляющих уход за ребенком, предусмотрена ежемесячная выплата из АО "Государственный фонд социального страхования" до достижения ребенком 1,5 лет, сообщает Zakon.kz.
Об этом 9 сентября 2025 года напомнила ведущий специалист Департамента координации и мониторинга социальных выплат АО "ГФСС" Шынар Сулейменова.
"Право на выплату возникает с момента рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года, с которого уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования", – уточнила она.
Спикер отметила, что есть важные ограничения:
- минимальный размер выплаты не может быть ниже государственного пособия по уходу за ребенком,
- максимальный – не превышает 40% от семикратной минимальной заработной платы (МЗП).
"При рождении двух и более детей выплата назначается за каждого ребенка отдельно".Шынар Сулейменова
По словам специалиста, подать заявку на назначение выплаты можно:
- через портал egov.kz,
- в приложениях банков второго уровня,
- в проактивном формате по SMS,
- или же в ЦОНах.
"Важно: обратиться за социальной выплатой нужно не позднее 18 месяцев со дня рождения ребенка".Шынар Сулейменова
Также спикер пояснила, что проверить социальные отчисления можно через:
- портал egov.kz,
- мобильные приложения банков второго уровня,
- или в ЦОНе.
По данным Минтруда, в Казахстане с начала 2025 года пособиями, а также выплатами из ГФСС на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 408,5 тыс. человек на общую сумму 506,7 млрд тенге.
