Финансы

Соцвыплата по уходу за ребенком до 1,5 лет в Казахстане: кому положена, размеры и важные нюансы

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 13:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане для участников системы обязательного социального страхования, осуществляющих уход за ребенком, предусмотрена ежемесячная выплата из АО "Государственный фонд социального страхования" до достижения ребенком 1,5 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 сентября 2025 года напомнила ведущий специалист Департамента координации и мониторинга социальных выплат АО "ГФСС" Шынар Сулейменова.

"Право на выплату возникает с момента рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года, с которого уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования", – уточнила она.

Спикер отметила, что есть важные ограничения:

  • минимальный размер выплаты не может быть ниже государственного пособия по уходу за ребенком,
  • максимальный – не превышает 40% от семикратной минимальной заработной платы (МЗП).
"При рождении двух и более детей выплата назначается за каждого ребенка отдельно".Шынар Сулейменова

По словам специалиста, подать заявку на назначение выплаты можно:

  • через портал egov.kz,
  • в приложениях банков второго уровня,
  • в проактивном формате по SMS,
  • или же в ЦОНах.
"Важно: обратиться за социальной выплатой нужно не позднее 18 месяцев со дня рождения ребенка".Шынар Сулейменова

Также спикер пояснила, что проверить социальные отчисления можно через:

  • портал egov.kz,
  • мобильные приложения банков второго уровня,
  • или в ЦОНе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 13:38
Кто из казахстанцев может претендовать на выплаты госфонда

По данным Минтруда, в Казахстане с начала 2025 года пособиями, а также выплатами из ГФСС на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 408,5 тыс. человек на общую сумму 506,7 млрд тенге.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
