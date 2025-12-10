#Казахстан в сравнении
Финансы

Доллар еще подорожал на торгах 10 декабря

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 15:38 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,39 тенге, поднявшись еще на 3,5 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,70 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,41 тенге (+0,72).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,9-521,5 тенге, евро – по 601,1-606,8 тенге, рубли – по 6,54-6,67.

Мировые цены на нефть растут на торгах 10 декабря.

Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,13%, до 62,02 доллара за баррель

Стоимость январских фьючерсов на WTI – на 0,15%, до 58,34 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,74 тенге, евро – 599,36 тенге, рубля – 6,71 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 декабря, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
