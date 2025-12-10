Доллар еще подорожал на торгах 10 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,39 тенге, поднявшись еще на 3,5 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,70 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,41 тенге (+0,72).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,9-521,5 тенге, евро – по 601,1-606,8 тенге, рубли – по 6,54-6,67.
Мировые цены на нефть растут на торгах 10 декабря.
Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,13%, до 62,02 доллара за баррель
Стоимость январских фьючерсов на WTI – на 0,15%, до 58,34 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,74 тенге, евро – 599,36 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 декабря, можно здесь.