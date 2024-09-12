Отбор в кадровый резерв объявило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка

Отбор проводится в период с 10 сентября по 9 октября 2024 года включительно.

Ключевыми критериями при выборе кандидатов являются: соответствующее образование, высокий уровень квалификации, наличие международных финансовых и языковых сертификатов. Преимущество будут иметь:

выпускники зарубежных высших учебных заведений;

выпускники и специалисты, окончившие магистратуру по программе Национального банка;

специалисты, имеющие, как минимум, 1 уровень международных сертификатов FRM, CFA и (или) 4 уровня международного сертификата ACCA;

специалисты, владеющие иностранным языком (наличие международного сертификата IELTS – не ниже 6 из 9, TOEFL IBT – 80 из 120, TCF 400 (В2) из 699, СILS 1, HSK 6 уровень из 11);

специалисты с опытом работы не менее полутора лет по выбранному направлению.

В течение пяти рабочих дней со дня завершения приема резюме кадровая служба Агентства формирует список кандидатов. Для участия в отборе необходимо направить электронную версию резюме с фото на электронный адрес: HR@finreg.kz. Форма резюме представлена на сайте Агентства.

После этого кадровая служба сообщит кандидатам время, дату и место проведения собеседования посредством электронной почты и (или) по телефону. Этап собеседования с претендентами будет проходить в течение 10 десяти рабочих дней со дня формирования общего списка.

Кандидат получит право попасть в кадровый резерв, если по итогам собеседования за него проголосует большинство членов комиссии по формированию кадрового резерва. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

Список лиц, зачисленных в кадровый резерв, будет опубликован на интернет-ресурсе Агентства. Подробные условия отбора в кадровый резерв опубликованы на сайте ведомства.