ОПЕК против МЭА: чьи прогнозы удержат цену на нефть

В мире вновь сталкиваются два противоположных взгляда на будущее рынка нефти. В своих сентябрьских докладах Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК представили обновленные данные, которые, на первый взгляд, кажутся схожими, сообщает Zakon.kz.

Однако их выводы о состоянии рынка во многом расходятся, создавая почву для новой борьбы за влияние и ценовые прогнозы.

Оптимизм против профицита

Позиция МЭА остается "медвежьей". Агентство указывает на рекордные объемы предложения: в августе мировая добыча выросла до 106,9 млн баррелей в сутки (б/с). Согласно прогнозу, в 2025 году предложение увеличится еще на 2,7 млн б/с в основном за счет роста добычи в США, Бразилии и Канаде. При этом спрос, по оценкам МЭА, будет расти скромными темпами – около 740 тыс. б/с. Итоговый баланс для МЭА очевиден: рынок по-прежнему ждет избыток предложения.

ОПЕК, напротив, сохраняет "бычий" настрой. В своем отчете организация прогнозирует более высокий рост спроса – 1,3 млн б/с в 2025 году и 1,4 млн б/с в 2026-м, подчеркивая, что основной драйвер потребления – это Азия. По мнению картеля, это позволяет говорить о сохранении баланса на рынке. Более того, ОПЕК ожидает, что в 2026 году мировой спрос достигнет 106,52 млн б/с, что практически совпадает с рекордными объемами предложения, о которых говорил МЭА.

Политика против экономики

Противоречие между прогнозами усугубляется внутренними проблемами ОПЕК+. В августе страны-участницы сделки по сокращению добычи, несмотря на обязательства, увеличили производство. Восемь стран, взявших на себя добровольные обязательства по сокращению, нарастили добычу на 552 тыс. б/с, что прямо противоречит их заявленной цели. Это подрывает доверие к способности картеля эффективно управлять рынком.

В то же время, как отмечают аналитики, геополитические риски, в частности, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, продолжают удерживать цены на нефть марки Brent выше 65 долларов за баррель. Это ключевой фактор, который не позволяет котировкам обвалиться на фоне фундаментального профицита предложения.

Что ждать от цен на нефть?

Сентябрьские оценки подтверждают, что рынок находится в "клинче". С одной стороны, избыток предложения и скромный рост спроса "давят" на цены. С другой – страх перед геополитическим шоком и возможными перебоями в поставках не дает им упасть.

Согласно совокупному прогнозу, в сентябре Brent будет колебаться в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Если ситуация останется без изменений, а спрос будет расти слабо, к концу 2025 года возможно снижение котировок до 63-65 долларов. Существенный прорыв из этого коридора, вероятно, произойдет только в случае масштабного геополитического кризиса или новых санкций, способных ограничить добычу.

Напомним, что Нацбанк Казахстана, несмотря на ухудшение инфляционных ожиданий на 2025 год, оставил свой базовый сценарий по цене на нефть Brent без изменений – на уровне 60 долларов за баррель в 2025-2027 годах.

Сегодня ноябрьские фьючерсы нефти Brent торгуются по 65,91 доллара за баррель – рост за неделю на 0,64% при годовом снижении на 8,1%.