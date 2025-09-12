Тенге просел по отношению ко всем валютам на торгах 12 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,84 тенге, поднявшись еще на 1,76 тенге.

Курс рубля подрос до 6,36 тенге (+0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,97 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,1-541,5 тенге, евро – по 633,5-637,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,05%, до 66,34 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,11%, до 62,30 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,89 тенге, евро – 629,53 тенге, рубля – 6,34 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 сентября, можно здесь.