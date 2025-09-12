#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.89
629.53
6.34
Финансы

Тенге просел по отношению ко всем валютам на торгах 12 сентября

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,84 тенге, поднявшись еще на 1,76 тенге.

Курс рубля подрос до 6,36 тенге (+0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,97 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,1-541,5 тенге, евро – по 633,5-637,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,05%, до 66,34 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,11%, до 62,30 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,89 тенге, евро – 629,53 тенге, рубля – 6,34 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 сентября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
ОПЕК против МЭА: чьи прогнозы удержат цену на нефть
Финансы
13:56, Сегодня
ОПЕК против МЭА: чьи прогнозы удержат цену на нефть
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 сентября
Финансы
11:17, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 сентября
Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат
Финансы
10:10, Сегодня
Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: