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Доллар немного подешевел на торгах 12 сентября

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,13 тенге, снизившись на 0,49 тенге.

Курс китайского юаня снизился до 66,85 тенге (-0,26).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,9-479,9 тенге, евро – по 525,5-529,5 тенге, российские рубли – по 5,19-5,29 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 сентября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь выросли на 1,4%, до 71,62 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть в октябре подорожали на 1,5%, до 68,31 долларов за баррель.

Утром 12 сентября Нацбанк установил курс доллара в 477,62 тенге, евро – 527,67 тенге, рубля – 5,25 тенге.

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