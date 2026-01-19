Тенге укрепился на торгах 19 января по отношению ко всем основным валютам

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,63 тенге, снизившись на 2,44 тенге.

Курс евро составил 591,84 тенге (-6,36).

Курс российского рубля понизился до 6,54 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,33 тенге (-0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,3-514,7 тенге, евро – по 593,9-598,2 тенге, рубли – по 6,44-6,55.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 января.

Так, цена фьючерса нефти марки Brent на март на бирже ICE Futures опустилась на 0,51%, до $63,80 за баррель.

Цена февральского фьючерса нефти WTI на торгах товарной биржи NYMEX снизилась на 0,42%, до $59,19 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,16 тенге, евро – 594,72 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 января, можно здесь.