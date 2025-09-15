Животноводство Казахстана: что стоит за фасадом роста

Данные за январь-август 2025 года свидетельствуют об устойчивом развитии животноводческой отрасли Казахстана. Индекс физического объема валовой продукции достиг 103,2% к показателям прошлого года, а общий объем производства в денежном выражении составил 2,26 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

3,2% роста – не взрывной, но стабильный уровень развития для любой отрасли экономики. Тем не менее, из данных БНС АСПиР РК следует, что животноводство страны развивается больше за счет увеличения объема, а не за счет инноваций.

Производство мяса, молока и яиц: кто и что обеспечивает рост

Хорошие показатели животноводства обусловлены главным образом тремя ключевыми секторами, каждый из которых играет свою роль:

Мясо. Объем забоя и реализации всех видов скота и птицы в живом весе вырос на 1,7%, достигнув 1 166,8 тыс. тонн. Наибольший прирост обеспечивают крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, увеличившие производство на 5,5% (230,5 тыс. тонн). Личные хозяйства так же вносят существенный вклад – 525,3 тыс. тонн (45% от общего объема).

Молоко. Этот сегмент продемонстрировал самый впечатляющий рост – на 6%, до 2 625,2 тыс. тонн. При этом рост обеспечивается не только традиционными мелкими хозяйствами (696,2 тыс. тонн, или +2,6%), но и крупными сельскохозяйственными предприятиями, показавшими самый высокий процентный прирост – 11,3%.

Яйца. Производство куриных яиц увеличилось на 1,2%, достигнув 3 011,7 млн. штук. Это направление полностью доминируется промышленными игроками: сельскохозяйственные предприятия произвели 2 253,7 млн. штук, что составляет 82,5% от общего объема.

Фото: Zakon.kz

Главный вызов для отрасли

Несмотря на рост объемов, анализ продуктивности показывает, что отрасль пока не перешла к интенсивному развитию. Средний надой молока на одну дойную корову во всех категориях хозяйств снизился на 0,1%, составив 1 517 кг. Это говорит о том, что увеличение объемов достигается за счет роста поголовья, а не повышения его эффективности. Средний выход яиц на одну курицу-несушку, напротив, вырос на 0,6% – до 114 штук, что указывает на успехи в промышленном птицеводстве.

Фото: Zakon.kz

От традиций к индустриализации

Распределение поголовья скота отражает переходный характер рынка:

Традиционный сектор. Хозяйства населения остаются ключевым звеном в производстве крупного рогатого скота (45,7% поголовья) и овец (39,9%). Однако их роль в овцеводстве снижается, о чем говорит сокращение поголовья на 0,5%.

Хозяйства населения остаются ключевым звеном в производстве крупного рогатого скота (45,7% поголовья) и овец (39,9%). Однако их роль в овцеводстве снижается, о чем говорит сокращение поголовья на 0,5%. Коммерческий сегмент. Крестьянские хозяйства, нарастив поголовье КРС на 4,2%, становятся основной движущей силой в мясном производстве.

Крестьянские хозяйства, нарастив поголовье КРС на 4,2%, становятся основной движущей силой в мясном производстве. Промышленный сектор. Сельскохозяйственные предприятия доминируют в высокоиндустриальных сегментах, контролируя 54,7% поголовья свиней и 82,5% птицы.

Следует отметить, что правительство РК в 2025 году принимает активные меры по по развитию животноводства. Так, премьер-министр Олжас Бектенов 8 июля 2025 года на заседании кабмина объявил, что на государственную поддержку животноводства в текущем году планируется выделить из бюджета порядка 160 млрд тенге. Это позволит обеспечить устойчивый рост поголовья скота и объемов производства продукции животноводства. МСХ совместно с акиматами регионов до 1 октября поручено завершить кормозаготовительную кампанию для бесперебойного обеспечения сельхозживотных в зимний период.

Кроме того, необходимо обеспечить полный охват вакцинацией сельскохозяйственных животных, в том числе в сегменте личных подсобных хозяйств. Помимо этого, МСХ совместно с акиматами регионов до 1 ноября проведут верификацию базы данных сельскохозяйственных животных.