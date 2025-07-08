Премьер-министр дал поручения по развитию животноводства в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов 8 июля 2025 года на заседании правительства дал ряд поручений по развитию животноводства в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На государственную поддержку животноводства в текущем году планируется выделить из бюджета порядка 160 млрд тенге. Это позволит обеспечить устойчивый рост поголовья скота и объемов производства продукции животноводства. На сегодня численность крупного рогатого скота возросла до 9,6 млн голов. Также в этом году увеличены площади кормовых культур до 3,3 млн гектаров.

"В настоящее время наблюдается недозагруженность перерабатывающих предприятий. Поэтому необходимо продолжать активно наращивать численность сельскохозяйственных животных, не допускать их незаконный вывоз и поддерживать субсидирование маточного поголовья. Это также позволит решить вопрос импортозамещения по основным видам продуктов", – сказал Бектенов.

Он поручил в два раза увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства. Эта задача непосредственно связана с реализацией инвестиционных проектов. МСХ совместно с акиматами регионов до 1 октября поручено завершить кормозаготовительную кампанию для бесперебойного обеспечения сельхозживотных в зимний период.

Кроме того, необходимо обеспечить полный охват вакцинацией сельскохозяйственных животных, в том числе в сегменте личных подсобных хозяйств. Помимо этого МСХ совместно с акиматами регионов до 1 ноября проведут верификацию базы данных сельскохозяйственных животных.

"Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами и организациями проработать вопрос внедрения новых направлений льготного кредитования животноводства на приобретение племенного маточного поголовья в рамках имеющихся ресурсов", – поручил премьер-министр.

Министерствам сельского хозяйства и цифрового развития до конца года поручено обеспечить стопроцентную цифровизацию всех процессов, связанных с движением животных и животноводческой продукции. Также требуется внедрить систему сквозной прослеживаемости и обеспечить интеграцию всех баз данных в единую цифровую платформу.

Как Казахстан решает проблему импортозависимости от молока и яиц, можно почитать здесь.

