Вместо России – Узбекистан: как меняется карта денежных потоков Казахстана
За первое полугодие 2025 года объем переводов составил 391,6 млрд тенге – на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это достаточно тревожный сигнал, так как отрицательная динамика наблюдается третий год подряд.
Смена лидеров и новые направления
По мнению специалистов аналитического портала Finprom, такое падение не является равномерным и отражает смену экономических и миграционных приоритетов. География денежных потоков из Казахстана в последние годы претерпела значительные изменения:
- Узбекистан стал основным получателем средств с объемом 125,3 млрд тенге, несмотря на уменьшение на 8,7%.
- Россия, лидер 2024 года, опустилась на второе место. Переводы в РФ сократились на 14,1%, до 119,7 млрд тенге.
- Турция замкнула тройку, с 67,3 млрд полученных тенге, но продемонстрировала при этом самый резкий спад – на 26,7%.
На фоне общего снижения выделяются направления с положительной динамикой. Переводы в Южную Корею выросли на 26,6% (до 3,3 млрд тенге), в Армению – на 17,7%, а в Азербайджан – на 17%. Это говорит о диверсификации миграционных и экономических связей Казахстана.
Фото: Zakon.kz
Входящие переводы: стабильность и рост на отдельных рынках
Объем денежных переводов, полученных в Казахстане, также продолжает сокращаться третий год подряд, составив 126,6 млрд тенге – на 10,8% меньше, чем годом ранее.
- Россия остается главным источником, обеспечивая 30,6 млрд тенге, хотя и с заметным сокращением на 23,4%.
- США заняли второе место с 19 млрд тенге, показав уникальную для крупнейших рынков положительную динамику – рост на 6,6%.
- Узбекистан с объемом 13,2 млрд тенге (-5,2%) замыкает тройку лидеров.
- Турция (12,1 млрд тенге) и Германия (9,9 млрд) также вошли в пятерку крупнейших источников, продемонстрировав рост на 13,8% и 0,9% соответственно.
Фото: Zakon.kz
Резкое падение переводов из Южной Кореи на 40,9% (до 9,4 млрд тенге) заслуживает отдельного внимания и может быть связано с изменением трудовых миграционных потоков.
Ранее мы рассказали, как казахстанские карты покоряют зарубежье. С начала 2025 года объем транзакций с их использованием за границей достиг абсолютного рекорда в почти 2 триллиона тенге (+37%). Ключевым драйвером этого взрывного роста, по данным Нацбанка РК, стали безналичные операции.