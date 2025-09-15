#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Финансы

Вместо России – Узбекистан: как меняется карта денежных потоков Казахстана

Фото: Zakon.kz
Согласно последним данным Нацбанка РК, объем международных денежных переводов, отправленных из Казахстана, сократился до минимального показателя за последние пять лет, сообщает Zakon.kz.

За первое полугодие 2025 года объем переводов составил 391,6 млрд тенге – на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это достаточно тревожный сигнал, так как отрицательная динамика наблюдается третий год подряд.

Смена лидеров и новые направления

По мнению специалистов аналитического портала Finprom, такое падение не является равномерным и отражает смену экономических и миграционных приоритетов. География денежных потоков из Казахстана в последние годы претерпела значительные изменения:

  1. Узбекистан стал основным получателем средств с объемом 125,3 млрд тенге, несмотря на уменьшение на 8,7%.
  2. Россия, лидер 2024 года, опустилась на второе место. Переводы в РФ сократились на 14,1%, до 119,7 млрд тенге.
  3. Турция замкнула тройку, с 67,3 млрд полученных тенге, но продемонстрировала при этом самый резкий спад – на 26,7%.

На фоне общего снижения выделяются направления с положительной динамикой. Переводы в Южную Корею выросли на 26,6% (до 3,3 млрд тенге), в Армению – на 17,7%, а в Азербайджан – на 17%. Это говорит о диверсификации миграционных и экономических связей Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Входящие переводы: стабильность и рост на отдельных рынках

Объем денежных переводов, полученных в Казахстане, также продолжает сокращаться третий год подряд, составив 126,6 млрд тенге – на 10,8% меньше, чем годом ранее.

  1. Россия остается главным источником, обеспечивая 30,6 млрд тенге, хотя и с заметным сокращением на 23,4%.
  2. США заняли второе место с 19 млрд тенге, показав уникальную для крупнейших рынков положительную динамику – рост на 6,6%.
  3. Узбекистан с объемом 13,2 млрд тенге (-5,2%) замыкает тройку лидеров.
  4. Турция (12,1 млрд тенге) и Германия (9,9 млрд) также вошли в пятерку крупнейших источников, продемонстрировав рост на 13,8% и 0,9% соответственно.

Фото: Zakon.kz

Резкое падение переводов из Южной Кореи на 40,9% (до 9,4 млрд тенге) заслуживает отдельного внимания и может быть связано с изменением трудовых миграционных потоков.

Ранее мы рассказали, как казахстанские карты покоряют зарубежье. С начала 2025 года объем транзакций с их использованием за границей достиг абсолютного рекорда в почти 2 триллиона тенге (+37%). Ключевым драйвером этого взрывного роста, по данным Нацбанка РК, стали безналичные операции. 

Андрей Зубов
