#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
538.64
631.56
6.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
538.64
631.56
6.85
Финансы

Денежные потоки: почему Казахстан все активнее отправляет деньги за границу

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 16:29 Фото: Zakon.kz
Казахстан установил новый рекорд по международным денежным переводам. Согласно последним данным Нацбанка, объем отправленных средств вырос на 14%, превысив 65,9 млрд тенге, в то время как внутренние переводы продолжают сокращаться, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствует статистика Нацбанка РК, только в мае 2025 года через системы международных денежных переводов (СМДП) в Казахстане было совершено 156 тысяч транзакций на сумму 68,6 млрд тенге – рост на 3,1% по количеству транзакций и 14,1% по объему в сравнении с апрелем. При этом внутренние переводы внутри страны составили менее 5% от общего числа и суммы операций, что ясно демонстрирует ориентацию рынка на трансграничные потоки.

Основной объем – 149,2 тысяч транзакций (рост 3,6%) на сумму 65,9 млрд тенге (рост 14,8%) направлен за границу.

Лидеры по странам – Узбекистан (39% суммарного объема переводов), Россия (27,2%) и Турция (16,1%). В абсолютных цифрах: 25,7 млрд тенге, 17,9 млрд тенге и 10,6 млрд тенге соответственно.

Такие цифры отражают тесные экономические и миграционные связи, прежде всего в рамках СНГ и с ключевыми торговыми партнерами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 16:29
Казахстанцы стали отправлять больше денег в Узбекистан – статистика денежных переводов

На стороне поступлений из-за рубежа объем в мае составил 19 млрд тенге при 50,9 тысячах транзакций – снижение по количеству на 7,8% и по объему – на 1,3% относительно апреля.

Здесь на первом месте по сумме стоят Россия, Великобритания и Узбекистан (4,6 млрд тенге, 3,6 млрд тенге и 2,0 млрд тенге соответственно). Однако объем входящих средств почти в 3,5 раза меньше отправленных, что усиливает роль Казахстана как "эмитента" денежных потоков.

Валютный разрез операций подчеркивает доминирование доллара США в трансграничных переводах (около 30–45% в зависимости от направления) и широкое использование национальной валюты, что свидетельствует о балансе между международной конвертируемостью и внутренними платежными потребностями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 16:29
Казахстанцы отправили за рубеж несколько сотен миллиардов тенге

Из этой статистики можно сделать несколько выводов. Казахстан становится одним из основных государств -экспортеров денежных переводов в СНГ и странах бывшего СССР. При этом рост отправленных сумм при сокращении входящих сигнализирует о смещении баланса внешних финансовых потоков, что может усиливать нагрузку на валютный рынок и влиять на внутренний спрос.

Ранее мы рассказали, что казахстанские платежные карты уверенно завоевывают другие страны. Более 90% от общего объема зарубежных транзакций – это платежи без наличных, составившие 1,8 трлн тенге – это впечатляющий рост на 41,9% год к году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Курс доллара еще вырос на торгах 24 июля
Финансы
15:37, Сегодня
Курс доллара еще вырос на торгах 24 июля
В Казахстане упростили требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков
Финансы
14:55, Сегодня
В Казахстане упростили требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков
Финрегуляторы Казахстана и Китая усиливают взаимодействие
Финансы
12:02, Сегодня
Финрегуляторы Казахстана и Китая усиливают взаимодействие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: