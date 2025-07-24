Денежные потоки: почему Казахстан все активнее отправляет деньги за границу

Казахстан установил новый рекорд по международным денежным переводам. Согласно последним данным Нацбанка, объем отправленных средств вырос на 14%, превысив 65,9 млрд тенге, в то время как внутренние переводы продолжают сокращаться, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствует статистика Нацбанка РК, только в мае 2025 года через системы международных денежных переводов (СМДП) в Казахстане было совершено 156 тысяч транзакций на сумму 68,6 млрд тенге – рост на 3,1% по количеству транзакций и 14,1% по объему в сравнении с апрелем. При этом внутренние переводы внутри страны составили менее 5% от общего числа и суммы операций, что ясно демонстрирует ориентацию рынка на трансграничные потоки.

Основной объем – 149,2 тысяч транзакций (рост 3,6%) на сумму 65,9 млрд тенге (рост 14,8%) направлен за границу.

Лидеры по странам – Узбекистан (39% суммарного объема переводов), Россия (27,2%) и Турция (16,1%). В абсолютных цифрах: 25,7 млрд тенге, 17,9 млрд тенге и 10,6 млрд тенге соответственно.

Такие цифры отражают тесные экономические и миграционные связи, прежде всего в рамках СНГ и с ключевыми торговыми партнерами.

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На стороне поступлений из-за рубежа объем в мае составил 19 млрд тенге при 50,9 тысячах транзакций – снижение по количеству на 7,8% и по объему – на 1,3% относительно апреля.

Здесь на первом месте по сумме стоят Россия, Великобритания и Узбекистан (4,6 млрд тенге, 3,6 млрд тенге и 2,0 млрд тенге соответственно). Однако объем входящих средств почти в 3,5 раза меньше отправленных, что усиливает роль Казахстана как "эмитента" денежных потоков.

Валютный разрез операций подчеркивает доминирование доллара США в трансграничных переводах (около 30–45% в зависимости от направления) и широкое использование национальной валюты, что свидетельствует о балансе между международной конвертируемостью и внутренними платежными потребностями.

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Из этой статистики можно сделать несколько выводов. Казахстан становится одним из основных государств -экспортеров денежных переводов в СНГ и странах бывшего СССР. При этом рост отправленных сумм при сокращении входящих сигнализирует о смещении баланса внешних финансовых потоков, что может усиливать нагрузку на валютный рынок и влиять на внутренний спрос.

Ранее мы рассказали, что казахстанские платежные карты уверенно завоевывают другие страны. Более 90% от общего объема зарубежных транзакций – это платежи без наличных, составившие 1,8 трлн тенге – это впечатляющий рост на 41,9% год к году.