Смартфон вместо кошелька: цифровые платежи вытесняют наличку

Казахстанские карты уверенно покоряют зарубежье: с начала 2025 года объем транзакций с их использованием за границей достиг абсолютного рекорда в почти 2 триллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Рост на 37,8% по сравнению с прошлым годом отражает не просто увеличение числа поездок или покупок, а глубокие изменения в финансовом поведении граждан РК, расширении их географии путешествий и деловой активности.

Безналичный бум

Ключевым драйвером этого взрывного роста, по данным Нацбанка РК, стали безналичные операции. Более 90% от общего объема зарубежных транзакций – это платежи без наличных, составившие 1,8 трлн тенге. Их объем вырос на впечатляющие 41,9% год к году. Это продолжение глобального тренда на цифровизацию платежей, который активно подхватывают и казахстанские пользователи.

Для сравнения: всего пять лет назад, в январе-мае 2020 года, безналичные операции за рубежом составляли лишь 76% от общего оборота, тогда как сейчас этот показатель перешагнул 90%.

Выдача наличных, напротив, демонстрирует гораздо более умеренный рост. За первые пять месяцев 2025 года с казахстанских карт за границей было снято 185,4 млрд тенге, что всего на 7,4% больше, чем годом ранее. Это подтверждает смещение приоритетов в сторону удобства и безопасности безналичных расчетов.

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Средний чек: дороже и комфортнее

Увеличение среднего чека также является индикатором роста потребительской уверенности и расширения спектра зарубежных трат:

Средний чек одной безналичной транзакции достиг 16,8 тыс. тенге (против 15,4 тыс. тенге в 2024 году).

Средняя сумма одного снятия наличных выросла с 75,7 тыс. до 82,1 тыс. тенге.

Эти цифры говорят о том, что казахстанцы не только чаще используют карты за рубежом, но и тратят более значительные суммы, отмечает портал Finprom.

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Новая мода – цифровые платежи

Особого внимания заслуживает доминирование цифровых каналов в зарубежных безналичных платежах. Второй год подряд более половины всех безналичных операций за границей совершается через интернет и мобильные телефоны. За январь-май 2025 года их объем составил 992,4 млрд тенге, увеличившись на 47,8%. Это свидетельствует о глубокой интеграции казахстанских пользователей в мировую цифровую экономику и их готовности к онлайн-покупкам и услугам по всему миру.

Значительный объем безналичных операций также пришелся на традиционные POS-терминалы – 722 млрд тенге, показав рост на 31,2%. Использование банкоматов для безналичных операций, напротив, остается минимальным – всего 3 млрд тенге, что лишь подчеркивает переход к цифровым форматам.

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Платежный портрет Казахстана

Вместе с тем картина платежной активности в Казахстане в целом за май 2025 года также демонстрирует впечатляющие масштабы. Банками и АО "Казпочта" было проведено 1 430 510,5 тыс. транзакций на общую сумму 87 411,6 млрд тенге.

По-прежнему наиболее распространенными платежными инструментами на территории Казахстана остаются платежные карточки и платежные поручения.

При этом, несмотря на огромный объем транзакций, средняя сумма одного платежного поручения составила 476 149,8 тенге.

Высокий удельный вес платежных карточек по количеству транзакций и относительно низкий по объему указывает на то, что карты в основном используются для мелких ежедневных платежей и переводов.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане в 2,5 раза больше платежных карт, чем во всех странах Центральной Азии.