#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.01
640.34
6.52
Финансы

Пособия многодетным семьям в Казахстане: в Минтруда назвали размеры и условия

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 09:18 Фото: pexels
В Казахстане более 404 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий с начала 2025 года. О размерах и условиях сегодня, 18 сентября, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в текущем году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
"На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,4 МРП, или 29 097 тенге.
"Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда уточнили, что с начала года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 855 тыс. человек на общую сумму 404,3 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 612 тыс. семей на сумму 352,2 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 243 тыс. человек на сумму 52,1 млрд тенге.

В августе вышеуказанными выплатами охвачены 846,8 тыс. человек на общую сумму 49,8 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 602,3 тыс. семей на сумму 43,3 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 244,5 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.

"С 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%", – отметили в пресс-службе МТСЗН РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 09:18
Кто в Казахстане лишится соцподдержки

17 сентября 2025 года в Минтруда и соцзащиты населения Казахстана назвали размеры пособий на рождение и по уходу за ребенком. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Названы размеры пособий на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане
17:45, 17 сентября 2025
Названы размеры пособий на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане
Пенсии, пособия и соцвыплаты: что делать казахстанцам, получившим SMS от 1414
09:29, 05 сентября 2025
Пенсии, пособия и соцвыплаты: что делать казахстанцам, получившим SMS от 1414
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: