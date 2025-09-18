Пособия многодетным семьям в Казахстане: в Минтруда назвали размеры и условия

В Казахстане более 404 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий с начала 2025 года. О размерах и условиях сегодня, 18 сентября, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в текущем году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

"На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,4 МРП, или 29 097 тенге.

" Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда уточнили, что с начала года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 855 тыс. человек на общую сумму 404,3 млрд тенге, в том числе:

пособия многодетным семьям получили 612 тыс. семей на сумму 352,2 млрд тенге;

пособия награжденным матерям – 243 тыс. человек на сумму 52,1 млрд тенге.

В августе вышеуказанными выплатами охвачены 846,8 тыс. человек на общую сумму 49,8 млрд тенге, в том числе:

пособия многодетным семьям получили 602,3 тыс. семей на сумму 43,3 млрд тенге;

пособия награжденным матерям – 244,5 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.

"С 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%", – отметили в пресс-службе МТСЗН РК.

