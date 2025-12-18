От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Большая часть средств – 484 млрд тенге – была направлена 604,2 тысячи многодетных семей. Еще 71,8 млрд тенге получили 243,7 тысячи награжденных матерей.
Только в ноябре выплаты получили 861,6 тысячи человек на общую сумму 54,1 млрд тенге. Из них пособия многодетным семьям составили 47,5 млрд тенге, а выплаты награжденным матерям – 6,6 млрд тенге.
Право на пособие имеют семьи, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет – независимо от уровня дохода.
Размер ежемесячных выплат в 2025 году зависит от количества детей:
- с четырьмя детьми – 63 030 тенге,
- с пятью – 78 798 тенге,
- с шестью – 94 565 тенге,
- с семью – 110 332 тенге,
- при восьми и более детях – по 15 728 тенге на каждого ребенка.
"Отдельные пособия предусмотрены для матерей, награжденных подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также орденами "Материнская слава". Размер выплат составляет от 25 165 до 29 097 тенге в месяц".Пресс-служба МТСЗН РК
Также отмечается, что с 1 января 2025 года все государственные пособия семьям с детьми были увеличены на 6,5%.
Ранее стало известно, что в Казахстане в 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 535,4 тыс. человек на общую сумму 749 млрд тенге.