#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Общество

От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 09:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С начала 2025 года государственные пособия многодетным семьям и награжденным матерям получили в среднем 847,9 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 555,8 млрд тенге, сообщили Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Большая часть средств – 484 млрд тенге – была направлена 604,2 тысячи многодетных семей. Еще 71,8 млрд тенге получили 243,7 тысячи награжденных матерей.

Только в ноябре выплаты получили 861,6 тысячи человек на общую сумму 54,1 млрд тенге. Из них пособия многодетным семьям составили 47,5 млрд тенге, а выплаты награжденным матерям – 6,6 млрд тенге.

Право на пособие имеют семьи, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет – независимо от уровня дохода.

Размер ежемесячных выплат в 2025 году зависит от количества детей:

  • с четырьмя детьми – 63 030 тенге,
  • с пятью – 78 798 тенге,
  • с шестью – 94 565 тенге,
  • с семью – 110 332 тенге,
  • при восьми и более детях – по 15 728 тенге на каждого ребенка.
"Отдельные пособия предусмотрены для матерей, награжденных подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также орденами "Материнская слава". Размер выплат составляет от 25 165 до 29 097 тенге в месяц".Пресс-служба МТСЗН РК

Также отмечается, что с 1 января 2025 года все государственные пособия семьям с детьми были увеличены на 6,5%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 09:21
Проверка пенсий и соцвыплат в Казахстане выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд

Ранее стало известно, что в Казахстане в 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 535,4 тыс. человек на общую сумму 749 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
13:17, 04 августа 2025
От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
На какие суммы пособий могут рассчитывать многодетные семьи в Казахстане
09:07, 17 октября 2024
На какие суммы пособий могут рассчитывать многодетные семьи в Казахстане
От 63 до 110 тысяч тенге: кто имеет право на ежемесячные выплаты в Казахстане
11:05, 12 июня 2025
От 63 до 110 тысяч тенге: кто имеет право на ежемесячные выплаты в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: