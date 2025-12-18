От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

С начала 2025 года государственные пособия многодетным семьям и награжденным матерям получили в среднем 847,9 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 555,8 млрд тенге, сообщили Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Большая часть средств – 484 млрд тенге – была направлена 604,2 тысячи многодетных семей. Еще 71,8 млрд тенге получили 243,7 тысячи награжденных матерей.

Только в ноябре выплаты получили 861,6 тысячи человек на общую сумму 54,1 млрд тенге. Из них пособия многодетным семьям составили 47,5 млрд тенге, а выплаты награжденным матерям – 6,6 млрд тенге.

Право на пособие имеют семьи, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет – независимо от уровня дохода.

Размер ежемесячных выплат в 2025 году зависит от количества детей:

с четырьмя детьми – 63 030 тенге,

с пятью – 78 798 тенге,

с шестью – 94 565 тенге,

с семью – 110 332 тенге,

при восьми и более детях – по 15 728 тенге на каждого ребенка.

"Отдельные пособия предусмотрены для матерей, награжденных подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также орденами "Материнская слава". Размер выплат составляет от 25 165 до 29 097 тенге в месяц". Пресс-служба МТСЗН РК

Также отмечается, что с 1 января 2025 года все государственные пособия семьям с детьми были увеличены на 6,5%.

Материал по теме Проверка пенсий и соцвыплат в Казахстане выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд

Ранее стало известно, что в Казахстане в 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 535,4 тыс. человек на общую сумму 749 млрд тенге.