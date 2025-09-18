Технологии ИИ и компьютерного зрения хотят внедрить для назначения соцпомощи
Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в Мажилисе 18 сентября 2025 года рассказал, как может измениться процедура назначения адресной социальной помощи (АСП) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Олжас Анафин заявил, что применение искусственного интеллекта при назначении адресной социальной помощи позволит более точно определять права на пособия.
"В проекте АСП планируется внедрение технологий ИИ и компьютерного зрения для автоматизированной оценки совокупного имущества граждан. Планируется пилотное применение модели для новых заявлений на АСП с последующим сбором статистики по решениям", – отметил он.
Второй этап включает использование computer vision через мобильное приложение FSM Social.
"С начала 2025 года обследовано 100 тыс. семей, изучено 90 тыс. заявлений с фото условий проживания, что обеспечивает высокую точность прогнозов", – подчеркнул вице-министр.
Такой подход, считает он, позволит повысить прозрачность и объективность при назначении пособия, а также минимизирует человеческий фактор.
Ранее Олжас Анафин рассказал, как внедрение искусственного интеллекта может повлиять на рынок труда Казахстана.
