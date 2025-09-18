#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Финансы

Технологии ИИ и компьютерного зрения хотят внедрить для назначения соцпомощи

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 11:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в Мажилисе 18 сентября 2025 года рассказал, как может измениться процедура назначения адресной социальной помощи (АСП) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Анафин заявил, что применение искусственного интеллекта при назначении адресной социальной помощи позволит более точно определять права на пособия.

"В проекте АСП планируется внедрение технологий ИИ и компьютерного зрения для автоматизированной оценки совокупного имущества граждан. Планируется пилотное применение модели для новых заявлений на АСП с последующим сбором статистики по решениям", – отметил он.

Второй этап включает использование computer vision через мобильное приложение FSM Social.

"С начала 2025 года обследовано 100 тыс. семей, изучено 90 тыс. заявлений с фото условий проживания, что обеспечивает высокую точность прогнозов", – подчеркнул вице-министр.

Такой подход, считает он, позволит повысить прозрачность и объективность при назначении пособия, а также минимизирует человеческий фактор.

Ранее Олжас Анафин рассказал, как внедрение искусственного интеллекта может повлиять на рынок труда Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Казахстан делает ставку на ИИ: рост отрасли и стратегия до 2029 года
09:07, 04 сентября 2025
Казахстан делает ставку на ИИ: рост отрасли и стратегия до 2029 года
Назначение АСП могут доверить ИИ в Казахстане
13:33, 29 августа 2025
Назначение АСП могут доверить ИИ в Казахстане
Выявлены нарушения при назначении АСП казахстанцам
09:34, 21 мая 2025
Выявлены нарушения при назначении АСП казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: