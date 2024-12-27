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Общество

Когда заработает мобильное приложение по назначению АСП в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 17:59 Фото: gov4c.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на пресс-конференции в СЦК 27 декабря 2024 года рассказал, что с января 2025 года заработает мобильное приложение по назначению адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что пилот по апробации мобильного приложения проходит в городе Конаеве Алматинской области.

"С января 2025 года планируется внедрение мобильного приложения по всей стране", – сказал Олжас Анафин.

Вице-министр напомнил, что АСП назначается участковыми комиссиями. Они выносят заключение о необходимости помощи на основе изучения материального благополучия семьи. На сегодня это обследование проводится в бумажном формате и требует организационных мер для подписания.

Мобильное приложение FSM Social позволит членам участковых комиссий фиксировать положение семьи на фото, при этом сохраняется геолокация, тем самым верифицируется, что действительно проводилось обследование.

Почему в Казахстане уменьшается число получателей адресной социальной помощи, можно прочитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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