Назначение АСП могут доверить ИИ в Казахстане

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на брифинге в СЦК 29 августа 2025 года рассказал о планах применения искусственного интеллекта (ИИ) для оценки совокупного имущества казахстанцев при назначении адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Анафин отметил, что при помощи мобильного приложения FSM Social в текущем году было обследовано 100 тыс. семей, более 90 тыс. из которых включали в свои заявления фото с условиями проживания. На основании заявлений было проведено обучение модели искусственного интеллекта, что позволяет обеспечить высокую точность и устойчивость ее прогнозов.

"Уже проведен анализ значимости факторов, влияющих на принятие решений, а также комплексная валидация модели. Достигнут уровень точности свыше 90%, что подтверждает ее готовность к внедрению. В дальнейшем обученная модель будет применяться для обработки новых визуальных данных. Полученные результаты оценки будут направляться участковым комиссиям для принятия решений по назначению АСП", – заявил спикер.

Ожидается, что использование ИИ обеспечит более объективный подход, повысит прозрачность процесса и ускорит сроки принятия решений.

"Возможности искусственного интеллекта планируется применять и для повышения эффективности при определении степени инвалидности. Для этого будет внедрена модель машинного обучения, способная автоматически определять степень и категорию инвалидности на основе медицинских заключений, анкет, историй болезни и других данных. Это особенно важно при первичном освидетельствовании, поскольку позволит ускорить процесс и повысить его точность", – подчеркнул Олжас Анафин.

11 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) поручил перевести всю цифровую экосистему – как государственную, так и квазигосударственную – на единую суверенную платформу.