Три кита цифрового факторинга: удобство, доступность, оперативность

За последние несколько лет традиционные банковские услуги претерпели существенные изменения. Все больше процессов переводится в онлайн-формат, что очень удобно для пользователей.

В частности, для бизнес-клиентов появилось много дистанционных инструментов, позволяющих получить оперативное финансирование. Это особенно важно для тех, кто участвует в тендерах.

Для представителей малого и среднего бизнеса участие в тендерах – один из путей получения гарантированного заказа. Однако для исполнения обязательств важно иметь свободную ликвидность, поскольку заказчик по условиям контракта оплачивает товар или услуги постфактум в течение 30 дней. Для многих клиентов МСБ это создает ограничения. Во-первых, возможный кассовый разрыв и дефицит ликвидности, который может возникнуть из-за того, что товар надо будет поставить до окончательного расчета со стороны заказчика. Во-вторых, существенно снижается возможность участия в нескольких тендерах, так как далеко не все имеют необходимые для выполнения заказа свободные средства. Оба эти вопроса поможет решить такой инструмент как цифровой факторинг от Halyk.

Для начала кратко о том, что представляет собой факторинг. Компания, которая продает товары или оказывает свои услуги по госзакупкам, после исполнения своих обязательств перед заказчиком, продает свою дебиторскую задолженность фактору (это может быть банк или факторинговая компания). Таким образом, исполнитель госзаказа сразу получает деньги от фактора, не ожидая их от заказчика. Это позволяет компаниям, работающим на условиях отсрочки платежа, быстро пополнить оборотный капитал и осуществить поставку товаров или оказание услуг, как говорится, без отрыва от производства.

В разработанном командой Halyk продукте "Цифровой факторинг для ТОО" максимально упрощены и ускорены все процессы. Сегодня на онлайн-платформе банка реализован полный цикл обслуживания клиента – от заявки и сбора необходимых документов до подписания договорной документации и получения информации о финансировании.

При этом условия весьма гибки и привлекательны: минимальная сумма заявки – 500 тыс тенге, максимальная – 300 млн тенге со сроком до 60 дней. Из них 30 дней заложено на оплату поставки госзаказчиком, а еще 30 дней – дополнительный срок от Halyk. Благодаря оцифровке всех процессов, заявка рассматривается всего 5-10 минут. После одобрения клиент-поставщик может сразу получить средства на свой счет. Комиссия за сервис составляет от 3,5% от суммы выполненных работ.





"Этот продукт является самым быстрым решением, предлагаемым сегодня на рынке. Залоговое обеспечение не требуется. Клиенту также не нужно обращаться в отделение банка и собирать какие-либо документы, все можно сделать через Onlinebank. Цифровой факторинг помогает бизнесу избежать кассового разрыва, и у предпринимателей сохраняется принцип непрерывности деятельности: бизнес, не ожидая оплаты от заказчика, может закупать новые партии товаров, рассчитываться со своими поставщиками и участвовать в других тендерах", – пояснила заместитель председателя правления Halyk Bank по корпоративному бизнесу Ольга Вурос.

Для того, чтобы воспользоваться цифровым факторингом необходимо в контракте на госзакупки указать реквизиты в Halyk Bank. Когда оплата поступит на счет поставщика в Halyk уже от самого заказчика, банк автоматически спишет эти деньги на погашение факторинга.

Как легко подсчитать, цифровой факторинг позволяет значительно сэкономить время и сократить трудозатраты, что делает его еще более привлекательным продуктом для компаний, активно участвующих в тендерах. К слову о последних: в Halyk Bank реализовано много удобных решений для участников госзакупок. Например, в банке можно оформить цифровую бланковую тендерную гарантию. Этот инструмент необходим на этапе участия в конкурсе. Если же тендер уже выигран, перед заключением контракта с госзаказчиком банк предлагает воспользоваться цифровой гарантией исполнения обязательств. И это только первые шаги: в дальнейшем в банке планируют развивать продукт на других площадках и для разной аудитории.

Как видим, для удобства своих клиентов Halyk разработал самые необходимые цифровые продукты, которые применимы с момента подачи заявки на тендер до получения оплаты: кредитование, гарантии, факторинг. И все это открывает перед клиентами банка множество возможностей для дальнейшего развития своего бизнеса.

Подробнее на сайте halykbank.kz.



