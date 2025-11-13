#АЭС в Казахстане
Финансы

Алматы обеспечивает больше 30% товарооборота Казахстана

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 12:37 Фото: freepik
Торговая отрасль РК демонстрирует стабильный рост, выступая одним из ключевых секторов национальной экономики. Так, с начала 2025 года индекс физического объема (ИФО) по отрасли «Торговля» вырос до 109% к соответствующему периоду прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что главная роль в этом процессе принадлежит одному мегаполису – Алматы, который выступает безусловным центром дистрибуции и потребления.

Роль оптового сектора

Анализ структуры товарооборота показывает, что главным двигателем роста является оптовая торговля, на долю которой приходится 66,5% общего объема отрасли. Удельный вес розничной торговли составляет около 33%.

  • ИФО оптовой торговли составил 109,7% за десять месяцев 2025 года. Объем операций в этом сегменте достиг 40,468 триллиона тенге. Важно отметить, что в структуре оптового товарооборота доминируют непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения (82%), что указывает на тесную связь оптовой торговли с производственным и инфраструктурным потреблением в стране.
  • Розничный рынок рос более умеренно – ИФО составил 107,4%. Объем розничной торговли составил 20,040 триллиона тенге, что на 7,4% выше уровня прошлого года. При этом реализация товаров индивидуальными предпринимателями показала наиболее активный рост – 9,9%.

Фото: Zakon.kz

Алматы – главный торговый узел страны

Географическое распределение торговых потоков подтверждает исключительную централизацию:

В оптовой торговле крупнейший удельный вес приходится на Алматы, обеспечивающий 35,6% всего республиканского объема. В тройку лидеров также входят город Астана (15,6%) и Атырауская область (13,7%), что объясняется столичным статусом и нефтяной специализацией.

В розничной торговле доминирование Алматы не менее выражено: мегаполис обеспечивает 33,2% общего объема, выступая основным центром потребительского спроса. Астана занимает второе место с долей 14%.

Фото: Zakon.kz

Потребительский спрос

В розничном сегменте продолжается тенденция к преобладанию непродовольственных товаров, доля которых составляет 67,1%. Доля продовольственных товаров – 32,9%. Рост реализации как продовольственных (7,5%), так и непродовольственных товаров (7,3%) в январе–октябре 2025 года был практически равным, что свидетельствует о сбалансированном росте потребительского спроса.

Ранее мы рассказали, что Казахстан контролирует 80% торговли США с Центральной Азией.

Андрей Зубов
