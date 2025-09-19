#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Финансы

Стали известны курсы валют на торгах 19 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,19 тенге, снизившись на 0,09 тенге.

Курс рубля понизился до 6,51 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,12 тенге (-0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,3-543,7 тенге, евро – по 637-641 тенге, рубли – по 6,41-6,53.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 0,28 доллара и составила 67,16 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,36 доллара – до 63,21 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в  541,34 тенге, евро – 640,73 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 сентября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
