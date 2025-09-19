Стали известны курсы валют на торгах 19 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,19 тенге, снизившись на 0,09 тенге.

Курс рубля понизился до 6,51 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,12 тенге (-0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,3-543,7 тенге, евро – по 637-641 тенге, рубли – по 6,41-6,53.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 0,28 доллара и составила 67,16 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,36 доллара – до 63,21 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,34 тенге, евро – 640,73 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 сентября, можно здесь.