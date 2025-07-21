Составление прогнозной финотчетности по бюджету: внесены изменения
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Министр финансов приказом от 14 июля 2025 года внес изменения в Правила составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняются основные положения учетной политики.
Прогнозная консолидированная финансовая отчетность по республиканскому бюджету формируется в соответствии с Правилами составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету и принципами учетной политики,
Денежные средства и их эквиваленты
Указывается, что все операции, связанные с зачислением поступлений в бюджет и осуществлением платежей из бюджета, отражаются на Едином казначейском счете. Денежные потоки по Единому казначейскому счету в прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету отражены в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.
В прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету отражаются потоки по контрольному счету наличности республиканского бюджета, контрольному счету наличности платных услуг и другим счетам денежных средств в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.
Финансовые инвестиции
В финансовые инвестиции включаются финансовые инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора и прочие организации, бюджетные кредиты. Финансовые инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора, в ассоциированные организации и совместные предприятия отражаются по методу долевого участия.
Займы, предоставленные по бюджетному кредитованию отражаются по себестоимости. Займы, предоставленные субъектам квазигосударственного сектора - по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента.
Финансовые инвестиции включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.
Запасы
Запасы отражаются по их фактической себестоимости. В прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету стоимость приобретения запасов планируемого периода отражается в расходах.
Остатки запасов включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.
Основные средства
В прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету основные средства отражаются по балансовой стоимости, определяемой вычитанием из первоначальной стоимости накопленной амортизации и начисленной амортизации соответствующего планируемого периода.
Основные средства включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.
Незавершенное строительство
Незавершенное строительство измеряется по фактическим затратам. Затраты по незаконченным и законченным, но не сданным в эксплуатацию объектам строительства и реконструкции переходят на баланс следующего года.
Законченные и сданные в эксплуатацию объекты строительства на основании актов приемки относятся на счета учета долгосрочных активов в полной сумме произведенных на них затрат. Незавершенное строительство включается в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.
Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость включается в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.
Нематериальные активы
В прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету нематериальные активы отражаются по балансовой стоимости, определяемой вычитанием из первоначальной стоимости накопленной амортизации и начисленной амортизации за соответствующий планируемый период.
Нематериальные активы включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.
Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская и кредиторская задолженность включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.
Займы
Финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента, за исключением финансовых обязательств, учтенных по справедливой стоимости на финансовый результат.
В качестве справедливой стоимости государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке капитала, принимается их номинальная стоимость.
Займы включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.
Пенсионные обязательства
Пенсионные обязательства включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.
Прогнозные показатели по изменениям пенсионных обязательств отражены в пределах планируемого периода.
Доходы
Прогнозные данные по доходам республиканского бюджета отражаются на основании данных прогнозирования поступлений в республиканский бюджет.
Доходы от налоговых и неналоговых поступлений по фактическим данным включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в отчете об исполнении республиканского бюджета.
Концессионные активы и обязательства
Концессионные активы и обязательства включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.
Также утвержден порядок раскрытий к прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету.
Приказ вводится в действие с 29 июля 2025 года.
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