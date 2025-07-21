Составление прогнозной финотчетности по бюджету: внесены изменения

Министр финансов приказом от 14 июля 2025 года внес изменения в Правила составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются основные положения учетной политики.





Прогнозная консолидированная финансовая отчетность по республиканскому бюджету формируется в соответствии с Правилами составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету и принципами учетной политики,

Денежные средства и их эквиваленты





Указывается, что все операции, связанные с зачислением поступлений в бюджет и осуществлением платежей из бюджета, отражаются на Едином казначейском счете. Денежные потоки по Единому казначейскому счету в прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету отражены в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.





В прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету отражаются потоки по контрольному счету наличности республиканского бюджета, контрольному счету наличности платных услуг и другим счетам денежных средств в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.





Финансовые инвестиции

В финансовые инвестиции включаются финансовые инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора и прочие организации, бюджетные кредиты. Финансовые инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора, в ассоциированные организации и совместные предприятия отражаются по методу долевого участия.

Займы, предоставленные по бюджетному кредитованию отражаются по себестоимости. Займы, предоставленные субъектам квазигосударственного сектора - по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента.





Финансовые инвестиции включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.





Запасы

Запасы отражаются по их фактической себестоимости. В прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету стоимость приобретения запасов планируемого периода отражается в расходах.

Остатки запасов включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.





Основные средства

В прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету основные средства отражаются по балансовой стоимости, определяемой вычитанием из первоначальной стоимости накопленной амортизации и начисленной амортизации соответствующего планируемого периода.

Основные средства включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.





Незавершенное строительство

Незавершенное строительство измеряется по фактическим затратам. Затраты по незаконченным и законченным, но не сданным в эксплуатацию объектам строительства и реконструкции переходят на баланс следующего года.

Законченные и сданные в эксплуатацию объекты строительства на основании актов приемки относятся на счета учета долгосрочных активов в полной сумме произведенных на них затрат. Незавершенное строительство включается в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.





Инвестиционная недвижимость





Инвестиционная недвижимость включается в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.





Нематериальные активы





В прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету нематериальные активы отражаются по балансовой стоимости, определяемой вычитанием из первоначальной стоимости накопленной амортизации и начисленной амортизации за соответствующий планируемый период.





Нематериальные активы включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.





Дебиторская и кредиторская задолженность





Дебиторская и кредиторская задолженность включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.





Займы

Финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента, за исключением финансовых обязательств, учтенных по справедливой стоимости на финансовый результат.

В качестве справедливой стоимости государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке капитала, принимается их номинальная стоимость.





Займы включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.





Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы





Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.





Пенсионные обязательства





Пенсионные обязательства включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.

Прогнозные показатели по изменениям пенсионных обязательств отражены в пределах планируемого периода.





Доходы





Прогнозные данные по доходам республиканского бюджета отражаются на основании данных прогнозирования поступлений в республиканский бюджет.





Доходы от налоговых и неналоговых поступлений по фактическим данным включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в отчете об исполнении республиканского бюджета.

Концессионные активы и обязательства





Концессионные активы и обязательства включаются в прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету в пределах информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и изменений планируемого периода.





Также утвержден порядок раскрытий к прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету.



