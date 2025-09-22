В каких странах мира самая дорогая говядина: сравнение с Казахстаном

Мировой рынок мяса – сложнейшая система, где цена и уровень потребления отражают не только экономические реалии, но и культурные особенности каждой страны, сообщает Zakon.kz.

Анализируя цены на мясо, в частности, на говядину, в разных уголках планеты, можно составить уникальный рейтинг финансового благосостояния, в котором Казахстан занимает парадоксальное место.

Глобальный суперлюкс: говядина как предмет роскоши

В мировом рейтинге цен на говядину, составленном Globalproductprices, верхние строчки занимают государства, где мясо превратилось в настоящий деликатес. Неоспоримым лидером является Швейцария, где килограмм говядины стоит ошеломляющие 70,39 доллара – по нашим меркам сравнимо с ужином в хорошем ресторане на двоих. Следом идет Южная Корея с ценой в 60,65 доллара, а на третьем месте – Гонконг с 51,44 доллара. В первую десятку входят и другие страны с высоким уровнем жизни: Норвегия (44,16), Япония (37,14), Германия (35,24), Дания (29,33), Нидерланды (25,42), Таиланд (22,52) и Швеция (22,11 доллара).

Даже в десятке стран, где говядина стоит около 20 долларов за килограмм, мы видим развитые экономики: Италия (22,09), США (21,87), Израиль (21,82) и Финляндия (21,41 доллара). За ними следуют другие европейские и мировые державы, где цена на говядину держится в диапазоне 15-20 долларов: Испания (20,50 доллара), Латвия (19,06), Китай (18,84), Австрия (18,79), Кувейт (18,04), Чили (17,79), Португалия (17,61), Бельгия (17,26), Греция (17,16), Франция (17,03), Венгрия (16,59), Польша (16,53), Канада (16,33), Великобритания (16,28), Австралия (15,83), Ирландия (15,59), Словакия (15,55) и Новая Зеландия (15,53).

В самом низу расположились Парагвай, Нигерия, Замбия (5,61, 5,35, 4,23 доллара).

Фото: Zakon.kz

Позиция Казахстана на мировой карте цен

Важно отметить, что данные GlobalProductPrices, на которые мы ссылаемся, служат скорее ориентиром, чем точным прайсом. Эта платформа собирает информацию из официальной госстатистики, данных торговых сетей и онлайн-магазинов, а также из международных баз, таких как ФАО и Всемирный банк. Цены не всегда актуализируются ежедневно, и их следует рассматривать как индикатор общих тенденций, а не как официальную статистику.

На этом фоне средняя цена на говядину (лопаточно-грудная часть) в Казахстане составляет 3 193 тенге, или 5,89 доллара по сегодняшнему курсу. Это помещает страну в нижнюю часть мирового рейтинга, где говядина остается относительно доступным продуктом.

Для сравнения, наши ближайшие соседи по ЕАЭС и Центральной Азии имеют более высокие цены. Министерство сельского хозяйства РК привело в пример цены в соседних странах в тенге: в Узбекистане и Таджикистане цены достигают 6500 тенге за килограмм, в Китае – около 8000, в России – до 8500, в Туркменистане – до 9000, а в Турции – до 13 000 тенге.

Даже относительно этих стран Казахстан выглядит привлекательным рынком.

Однако и внутри Казахстана цены неоднородны. Самое дорогое мясо, по данным БНС АСПиР РК за 18 сентября 2025 года, можно найти в Актау (3 500 тенге), в то время как самое дешевое – в Туркестане (2 850 тенге).

Инфляция и потребление

Важно отметить, что даже относительно низкие цены в Казахстане не делают рынок неуязвимым. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на мясо в августе обновили рекорд, достигнув 128 пунктов, что на 0,6% выше июльского показателя. Рост был вызван активным спросом со стороны США и Китая, и эти глобальные тренды неизбежно влияют на внутренние рынки.

А самый большой парадокс Казахстана – это не цена, а уровень потребления. В то время как говядина остается относительно дешевой, ее едят в огромных количествах.

Например, по данным Еnergyprom, потребление всех мясных продуктов в третьем квартале 2024 года достигло 20,5 килограмма на душу населения, из которых 6,3 килограмма приходится на говядину.

Эти показатели намного выше, чем в странах, где, казалось бы, должно быть больше потребителей мяса и изделий из него: в России – 8,2 килограмма, в Китае – 5 килограммов, в среднем по ЕС – 9,2 килограмма, а в странах ОЭСР – 13,8 килограмма в год. Казахстан находится ближе к мировым лидерам потребления мяса: Аргентине (34,4 кг), США (24,7 кг) и Австралии (23,7 кг).

Позиция властей: что говорит правительство о ценах на мясо

Недавний рост цен на говядину в Казахстане вызвал обеспокоенность, на которую отреагировали профильные министерства. По информации МСХ РК, себестоимость производства одного килограмма говядины в среднем составляет от 2800 до 3100 тенге. С учетом оптовой наценки в 15% цена формируется на уровне 3403–3500 тенге. При этом, по данным ведомства, цена в рознице зависит от категории и качества куска, поскольку из всей туши КРС в пищу идет лишь 50-60%. Премиальные части, такие как вырезка или рибай, составляют не более 15-20% от всего объема и стоят дороже.

Власти подчеркивают, что рост цен обусловлен двумя основными факторами: глобальной динамикой на мировом рынке и разницей в ценах с соседними государствами, что провоцирует переток продукции.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев подчеркнул, что дефицита мяса в стране нет, а меры, принимаемые правительством, направлены на сдерживание цен. Среди этих мер – льготное кредитование, поддержка мясоперерабатывающих предприятий, стабилизация цен через интервенции и усиленный контроль за антимонопольным законодательством. Задача правительства – удержать помесячный рост цен в пределах 0,4% и общий коридор инфляции на уровне 7,5-8%.