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Общество

Почему растет цена на мясо в Казахстане

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 5 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве ответил, к чему готовиться казахстанцам в связи с подорожанием говядины, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ подчеркнул, что мясо – это один из самых тяжелых товаров из перечня социально значимых продовольственных товаров.

"Рост цен на мясо мы действительно наблюдаем. Здесь два фактора. Первый, я уже отмечал – это глобальная проблема, связанная с изменением объемов у крупных игроков мирового рынка: Бразилии, Аргентины. Второе – сегодня цена в соседних государствах значительно выше, соответственно, идет переток, рыночный спрос возрастает. Мы, со своей стороны, как министерство, наблюдая такую динамику, выступили с рядом инициатив, в том числе внешнеторговых, направленных на обеспечение внутреннего рынка", – рассказал Арман Шаккалиев.

По его словам, на сегодняшний день есть два ключевых маркера: первое – это обеспеченность, второе – ценовая надбавка.

"Там, где происходит превышение, мы реагируем. По мясу очень много реагировали: в Алматы, в Шымкенте. Второй вопрос – есть ли у нас дефицит? Мы провели последнюю сверку с производителями – дефицита нет. И, конечно, наши коллеги из Минсельхоза принимали меры. Почему все говорят про 175 тенге? Потому что у производителей есть встречные обязательства: если ты получил субсидию, то Минсельхоз контролирует, чтобы это мясо шло на внутренний рынок", – озвучил Арман Шаккалиев.

Министр заявил, что мясо удешевляют – не для соседа, а для себя.

"Так к чему нам готовиться? Наша задача – остаться в пределах коридора в 0,4 процентного пункта изменения цен в помесячной динамике и не выйти за установленные рамки. Министерство нацэкономики поставило нам напряженную задачу – удерживать общий коридор в 7,5-8%. Что мы для этого делаем? У нас есть индикативные планы. Мы живем в рыночной экономике, и напрямую диктовать цены не можем. Но, чтобы удержаться в пределах коридора, мы отслеживаем, где и когда необходимо проводить товарные интервенции, чтобы сбивать ажиотаж. Также реализуется ряд мер, направленных на пресечение незаконного вывоза мяса в разделанном виде с получением ветсертификатов и так далее", – дополнил Арман Шаккалиев.

Он отметил, что цена на мясо будет разной, потому что есть мякоть, есть грудинно-лопаточная часть и так далее.

"Почему это важно? Потому что есть взаимосвязь: цена на говядину влияет на цены на конину и курицу. Эти товары – субституты, потребитель между ними переключается. Поэтому еще раз подчеркну: все меры направлены на то, чтобы не было дефицита и чтобы минимизировать влияние возможных перекупщиков. Но мы провели анализ и увидели, что перекупов с наценкой в 300% – нет. Пользуясь случаем, хочу сказать: в торговле давно нет таких "страшных" перекупщиков – это, как правило, отговорка. Мы этим занимаемся. Ну и, конечно, действует большой объем государственной поддержки сельского хозяйства", – сказал Арман Шаккалиев.

Он также дополнил, что 0,4% – это изменение индекса цен, то есть по отношению месяц к месяцу. Если взять июльскую цену, то в августе не должны выйти за пределы роста в 0,4%.

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Ранее стало известно, что некоторым получателям АСП предоставят ваучеры на покупку продуктов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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