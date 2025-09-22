От 7864 до 542 616 тенге: казахстанцам напомнили о пособии, которое выплачивается с 1999 года

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 22 сентября 2025 года, рассказали о специальном государственном пособии, его размере, а также о том, кто имеет право на получение выплаты, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь ведомства Мадияр Уакпаев напомнил, что в Казахстане в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с 1999 года выплачивается специальное государственное пособие. "Его размер составляет от 2 до 138 минимальных расчетных показателей (от 7864 до 542 616 тенге. – Прим. ред.) и ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП", – уточнил он. По словам спикера, данный вид помощи оказывается: ветеранам Великой Отечественной войны,

ветеранам боевых действий на территории других государств,

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны,

вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне,

семьям погибших военнослужащих,

супругам умерших ветеранов Великой Отечественной войны или блокадников Ленинграда,

Героям Советского Союза,

Героям Социалистического Труда,

кавалерам ордена Трудовой Славы трех степеней,

лицам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы",

лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері",

труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны,

участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,

жертвам политических репрессий,

лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами,

лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан,

и другим. "На сегодняшний день специальное государственное пособие получают более 208 тыс. казахстанцев", – отметил пресс-секретарь Минтруда РК. Материал по теме Названы размеры пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане Ранее сообщалось, что министр национальной экономики приказом от 15 сентября 2025 года обновил Перечень отдельных категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку. Новый перечень начнет действовать с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: