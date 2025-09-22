#АЭС в Казахстане
Финансы

От 7864 до 542 616 тенге: казахстанцам напомнили о пособии, которое выплачивается с 1999 года

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 13:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 22 сентября 2025 года, рассказали о специальном государственном пособии, его размере, а также о том, кто имеет право на получение выплаты, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь ведомства Мадияр Уакпаев напомнил, что в Казахстане в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с 1999 года выплачивается специальное государственное пособие.

"Его размер составляет от 2 до 138 минимальных расчетных показателей (от 7864 до 542 616 тенге. – Прим. ред.) и ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП", – уточнил он.

По словам спикера, данный вид помощи оказывается:

  • ветеранам Великой Отечественной войны,
  • ветеранам боевых действий на территории других государств,
  • ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны,
  • вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне,
  • семьям погибших военнослужащих,
  • супругам умерших ветеранов Великой Отечественной войны или блокадников Ленинграда,
  • Героям Советского Союза,
  • Героям Социалистического Труда,
  • кавалерам ордена Трудовой Славы трех степеней,
  • лицам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы",
  • лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері",
  • труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны,
  • участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
  • жертвам политических репрессий,
  • лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами,
  • лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан,
  • и другим.

"На сегодняшний день специальное государственное пособие получают более 208 тыс. казахстанцев", – отметил пресс-секретарь Минтруда РК.

, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 13:18
Названы размеры пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

Ранее сообщалось, что министр национальной экономики приказом от 15 сентября 2025 года обновил Перечень отдельных категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку. Новый перечень начнет действовать с 1 января 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
