От 7864 до 542 616 тенге: казахстанцам напомнили о пособии, которое выплачивается с 1999 года
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 22 сентября 2025 года, рассказали о специальном государственном пособии, его размере, а также о том, кто имеет право на получение выплаты, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь ведомства Мадияр Уакпаев напомнил, что в Казахстане в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с 1999 года выплачивается специальное государственное пособие.
"Его размер составляет от 2 до 138 минимальных расчетных показателей (от 7864 до 542 616 тенге. – Прим. ред.) и ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП", – уточнил он.
По словам спикера, данный вид помощи оказывается:
- ветеранам Великой Отечественной войны,
- ветеранам боевых действий на территории других государств,
- ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны,
- вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне,
- семьям погибших военнослужащих,
- супругам умерших ветеранов Великой Отечественной войны или блокадников Ленинграда,
- Героям Советского Союза,
- Героям Социалистического Труда,
- кавалерам ордена Трудовой Славы трех степеней,
- лицам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы",
- лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері",
- труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны,
- участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
- жертвам политических репрессий,
- лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами,
- лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан,
- и другим.
"На сегодняшний день специальное государственное пособие получают более 208 тыс. казахстанцев", – отметил пресс-секретарь Минтруда РК.
Ранее сообщалось, что министр национальной экономики приказом от 15 сентября 2025 года обновил Перечень отдельных категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку. Новый перечень начнет действовать с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript