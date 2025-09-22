Названы размеры пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане
Дополнительно к этой сумме из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 59,8 млрд тенге.
Также в ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 сентября 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 543,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 184,1 тыс. человек.
В МТСЗН подчеркивают, размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.
Размеры пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.
Так, по состоянию на 1 сентября 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 97 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 65,9 тыс. семей.
Стоит помнить, размеры выплат индивидуальны и зависят от:
- среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года;
- коэффициентов утраты трудоспособности;
- количества иждивенцев;
- стажа участия в системе обязательного социального страхования;
- замещения дохода.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
"С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца".Пресс-служба МТСЗН РК
В итоге в 2025 году размеры ГСП:
- по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы – 101 702 тенге, II группы – 81 362 тенге, III группы – 55 474 тенге;
- по утрате трудоспособности составляет 71 468 тенге;
- по потере кормильца – 74 460 тенге.
