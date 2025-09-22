Названы размеры пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

С начала 2025 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 436,1 млрд тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Дополнительно к этой сумме из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 59,8 млрд тенге.

Также в ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 сентября 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 543,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 184,1 тыс. человек.

В МТСЗН подчеркивают, размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

Так, по состоянию на 1 сентября 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 97 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 65,9 тыс. семей.

Стоит помнить, размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года;

коэффициентов утраты трудоспособности;

количества иждивенцев;

стажа участия в системе обязательного социального страхования;

замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

"С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца". Пресс-служба МТСЗН РК

В итоге в 2025 году размеры ГСП:

по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы – 101 702 тенге, II группы – 81 362 тенге, III группы – 55 474 тенге;

по утрате трудоспособности составляет 71 468 тенге;

по потере кормильца – 74 460 тенге.

