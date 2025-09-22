Кто из казахстанцев имеет право на социальную поддержку: обновлен перечень

Министр национальной экономики приказом от 15 сентября 2025 года обновил Перечень отдельных категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку. Новый перечень начнет действовать с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

К категориям отдельных физических лиц, имеющих право на социальную поддержку, относятся физические лица, которые являются на дату такой выдачи:

получателем специального государственного пособия;

получателем государственных социальных пособий;

получателем специальных социальных услуг;

лицом с инвалидностью, получающим пенсионные выплаты;

ребенком-сиротой и (или) ребенком, оставшимся без попечения родителей, не достигшим восемнадцати лет;

получателем государственной адресной социальной помощи;

лицом, имеющим заболевание, входящее в перечень социально значимых заболеваний, утвержденный приказом министра здравоохранения РК от 23 сентября 2020 года;

лицом, имеющим заболевание, входящее в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 28 октября 2020 года;

лицом, имеющим заболевание, входящее в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев, утвержденный приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года;

лицом, имеющим заболевание, входящее в список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, утвержденный приказом министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

В целом данный перечень повторяет действовавший ранее перечень от 8 февраля 2018 года, который в свою очередь утрачивает силу.