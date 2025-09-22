Курс доллара вырос на торгах 22 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,67 тенге, повысившись на 1,33 тенге.

Курс рубля понизился до 6,48 тенге (-0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,16 тенге (+0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,3-544,7 тенге, евро – по 638-642 тенге, рубли – по 6,39-6,51.

Мировые цены на нефть растут на торгах 22 сентября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 45 центов (0,67%) – до 67,13 доллара за баррель.

Контракт на американскую нефть WTI с поставкой в октябре вырос на 47 центов (0,75%) – до 63,15 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,19 тенге, евро – 636,44 тенге, рубля – 6,49 тенге.

