#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.19
636.44
6.49
Финансы

Курс доллара вырос на торгах 22 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 15:43 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,67 тенге, повысившись на 1,33 тенге.

Курс рубля понизился до 6,48 тенге (-0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,16 тенге (+0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,3-544,7 тенге, евро – по 638-642 тенге, рубли – по 6,39-6,51.

Мировые цены на нефть растут на торгах 22 сентября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 45 центов (0,67%) – до 67,13 доллара за баррель.

Контракт на американскую нефть WTI с поставкой в октябре вырос на 47 центов (0,75%) – до 63,15 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,19 тенге, евро – 636,44 тенге, рубля – 6,49 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 сентября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Стали известны курсы валют на торгах 19 сентября
15:39, 19 сентября 2025
Стали известны курсы валют на торгах 19 сентября
Как изменился курс доллара на торгах 18 сентября
15:39, 18 сентября 2025
Как изменился курс доллара на торгах 18 сентября
Доллар падает на мировых рынках, а золото дорожает – как на этом заработать
15:46, 17 сентября 2025
Доллар падает на мировых рынках, а золото дорожает – как на этом заработать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: