Курс доллара снова вырос на торгах 22 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 531,96 тенге, поднявшись на 2,37 тенге.
Средневзвешенный курс рубля поднялся до 6,80 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,01 тенге (+0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 532,1-534,5 тенге, евро – по 622-626 тенге, рубли – по 6,65-6,77 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 22 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,87%, до 68,61 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,89%, до 65,36 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 529,44 тенге, евро – 617,06 тенге, рубля – 6,76 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 июля, можно здесь.