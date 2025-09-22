Каким будет курс доллара к тенге в последнюю неделю сентября

В заключительные дни сентября 2025 года курс доллара к тенге будет определяться тремя традиционными факторами: ценой на нефть, индексом доллара и положением российского рубля, сообщает Zakon.kz.

При этом, как отмечают эксперты, внутренние экономические сигналы, включая бюджетные трансферты из Национального фонда, практически не будут оказывать влияния на курс, что делает внешнее давление ключевым для рынка.

Анализ главных факторов

Нефть. Цена на Brent на уровне 66,36 доллара за баррель, показывающая стабильное падение на 1,65% за неделю, остается критически важным ориентиром для казахстанского тенге. Любые резкие изменения цен могут напрямую отражаться на движении национальной валюты. Поддержку ценам на нефть, по данным Reuters, оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций против российской нефти, о чем свидетельствует 19-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Еврокомиссией.

Фото: Zakon.kz

Индекс доллара балансирует на отметке 97,1-97,3, демонстрируя небольшое падение за неделю не выше 0,35%. Как отмечает аналитик Александр Потавин, индекс активно восстанавливается от своих годовых минимумов, показанных в среду, отыграв 1,35%. Евро на этом фоне снизился к доллару до 1,177. По мнению эксперта, индекс доллара стабилизировался выше отметки 97,0, поскольку Федеральная резервная система США просигнализировала о менее "голубиной" политике, чем ожидалось. По итогам сентябрьского заседания ФРС ожидаемо снизила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,00%-4,25%, что стало первым снижением с декабря прошлого года. Председатель ФРС охарактеризовал это снижение как "корректировку управления рисками", а не как начало нового цикла смягчения. ФРС также ожидает снижения ставок еще на 50 базисных пунктов до конца 2025 года и на 25 базисных пунктов в 2026 году.

Фото: Zakon.kz

Курс доллара к рублю на межбанке составляет 83,5, с падением рубля на 0,67% за неделю и на 3,74% за месяц. Прогноз для рубля на последнюю неделю сентября – колебания в диапазоне 83-84 рубля за доллар. Скорее всего, "системное давление" на рубль среднесрочно будет возрастать, что связано с восстановлением импорта и снижением притока иностранной валюты из-за низких цен на нефть и санкций.

Прогнозы и ожидания экспертов

Аналитики прогнозируют, что в последнюю неделю сентября курс доллара к тенге будет колебаться в диапазоне 542-544 тенге за доллар. По данным Apecon, ожидается стабильность курса с минимальными колебаниями от 541 до 545 тенге, а средний курс составит около 542 тенге. В начале недели возможен небольшой рост до 544 тенге за доллар.

Фото: Zakon.kz

Финансист Арсен Темирбаев предполагает, что курс доллара может снизиться до 535-536 тенге, если сбудется прогноз по ослаблению рубля до 88 ±0,5 рубля за доллар.

"В этом случае Национальный банк РК будет вынужден скорректировать кросс-курс тенге и российской валюты, опустив его до 6,17-6,20 тенге за рубль". Арсен Темирбаев

В конце добавим, что прогнозы аналитиков уже начали сбываться. По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 сентября 2025 года средневзвешенный курс доллара составил 542, 67 (+1,33 тенге). Курс рубля понизился до 6,4838 тенге. В обменниках Астаны доллар продают в среднем по 546,47 тенге, средняя цена продажи рубля – 6,57 тенге.