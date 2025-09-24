Почему курс доллара в Казахстане сделал резкий скачок вверх

Национальная валюта Казахстана продемонстрировала неожиданное ослабление на фоне, казалось бы, благоприятной внешней конъюнктуры. В то время как доллар ослабевает, а рубль держится стабильно, курс USD/KZT уверенно растет, пробив психологические и технические барьеры, сообщает Zakon.kz.

Что стоит за этим движением и какие факторы толкают доллар вверх?

Неожиданный рост и технический прорыв

За последние несколько дней курс доллара к тенге показал заметный рост. 21 сентября курс составлял 541,34 тенге, 22 сентября – 542,67 тенге, а уже 23 сентября средневзвешенный курс на KASE достиг 545,01 тенге. Сегодня на межбанковском рынке доллар торгуется в районе 544,025 тенге, а в столичных обменниках его продают в среднем по 547,43 тенге. Это движение привело к прорыву так называемого "боковика" – диапазона колебаний, в котором курс находился долгое время.

Вчера объем торгов на KASE снизился, но при этом оставался выше средних значений, что указывает на повышенный интерес к валюте. По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, за этим ростом может стоять крупный покупатель, который активно скупает доллары уже второй день подряд. При этом, по его словам, слабость тенге – это внутренняя история.

Внутренние причины слабости тенге

Комментарии финансовых экспертов и аналитиков подтверждают эту версию. Финансист Арсен Темирбаев считает, что недавнее движение вверх вызвано несколькими ключевыми факторами, связанными с внутренней политикой и экономикой страны:

Снижение интервенций Нацбанка. Регулятор придерживается политики плавающего курса и, судя по всему, снизил активность своих валютных интервенций. Это создает условия для большей волатильности, позволяя рыночным силам определять курс без значительного вмешательства регулятора. Рост реального спроса на валюту. Увеличение спроса на доллары связано с инвестиционной активностью в стране. Реализация крупных программ модернизации и госзакупок требует импорта оборудования, что формирует естественный, реальный спрос на иностранную валюту. Психологический эффект. Ожидания дальнейшего роста курса доллара подталкивают население и бизнес к конвертации своих активов в доллары. Этот психологический фактор усиливает давление на тенге.

Фото: Zakon.kz

Далеко вверх курс уйти не сможет

Арсен Темирбаев предупреждает, что, несмотря на прорыв, далеко вверх курс уйти не может. Вероятно, он достигнет отметки 545,5-547 тенге, после чего может начаться коррекция.

"Однако, если произойдет закрепление выше уровня 545,7 тенге, следующей целью может стать планка в 549-549,5 тенге". Арсен Темирбаев

Кстати, аналитики JP Morgan также отмечают внутреннюю природу ослабления тенге. Они указывают на то, что, несмотря на глобальное ослабление доллара и стабильность рубля, тенге "отстал" от тренда. Появление продавцов на уровне 544 тенге, по их мнению, говорит о том, что это сильный уровень сопротивления, но сам факт его тестирования говорит о внутренних дисбалансах.

Таким образом, текущее ослабление тенге – это не случайное явление, а результат сочетания фундаментальных и психологических факторов. Оно вызвано не внешними потрясениями, а изменением внутренней политики регулятора и ростом реального спроса на валюту.

В конце отметим, что на Форекс коррекция уже началась. За несколько часов курс доллара пополз вниз с 544,2 до 543,26 тенге.