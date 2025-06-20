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Финансы

Почему растет доллар и что будет с курсом на следующей неделе – прогноз

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 16:56 Фото: pixabay
С чем связано ослабление национальной валюты Казахстана на этой неделе и возможен ли дальнейший рост курса доллара в последней декаде июня – в материале Zakon.kz.

В конце текущей рабочей недели доллар снова подорожал. Средневзвешенный курс американской валюты достиг 521,57 тенге по итогам торгов на KASE в пятницу, 20 июня. Отметим, что тенге начал постепенно слабеть к доллару с понедельника, когда официальный курс, установленный Нацбанком, составлял 511,9 тенге.

Фото: Zakon.kz

Главный аналитик АФК Рамазан Досов полагает, что снижение тенге на этой неделе происходило, прежде всего, на фоне усиления внутреннего спроса на инвалюту. По словам эксперта, среднедневной объем торгов на текущей неделе вырос до 270 млн долларов против 252 млн на прошлой и показателя в 239 млн с начала года.

"Такие повышенные покупки долларов в стране во многом обусловлены ускорением освоения бюджетных средств и реализацией крупных инфраструктурных, инвестиционных проектов, требующих закупки импортного оборудования и комплектующих. Это приводит к росту спроса на инвалюту со стороны компаний и организаций, участвующих в освоении бюджетных средств и реализации этих проектов". Рамазан Досов

Кроме того, летний сезон, который традиционно сопровождается ростом спроса со стороны физлиц на инвалюту, также влияет на рост курса иностранной валюты. Летние месяцы – это время зарубежных поездок и связанных с ними расходов, что ежегодно приводит к увеличению объемов покупки инвалюты и ее переводов за рубеж, пояснил специалист. 

"Мы также не исключаем выход части инвесторов из тенговых активов и переворачивания их сбережений в инвалюту. Это может происходить в целях фиксации прибыли или на фоне пересмотра прогнозов по дальнейшему движению курса. Особенно это характерно для нерезидентов и институциональных инвесторов, ориентированных на краткосрочные спекулятивные стратегии". Рамазан Досов

В совокупности все эти факторы формируют повышенный спрос на инвалюту внутри страны и усиливают давление на тенге, несмотря на улучшившийся внешний фон.

Аналитик подчеркивает, что текущая динамика курса во многом отражает сезонные и структурные особенности внутреннего рынка, а не ухудшение макроэкономических условий.

Между тем на этой неделе фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 77 долларов. Традиционно рост цен на нефть расценивается как позитивный фактор, способствующий укреплению нацвалюты Казахстана. 

Рамазан Досов отмечает, что удорожание нефти действительно способно оказать поддержку тенге, но само по себе не гарантирует укрепления нацвалюты, особенно в условиях доминирования внутренних факторов давления, нестабильной и потенциально краткосрочной природы текущего роста цен на сырье.

"Важно учитывать, что эффект возросших цен на нефть, как правило, сказывается с временным лагом и может быть неравномерным. Часть валютной выручки может оставаться за рубежом или аккумулироваться на счетах компаний, не выходя на валютный рынок". Рамазан Досов

Таким образом, если внутренний спрос на инвалюту сохранится на высоком уровне, давление на курс может продолжиться. Понимая, что это вызвано не фундаментальными факторами, часть игроков рынка могут продавать инвалюту, увеличивая предложение на внутреннем рынке.

В то же время не исключено, что и Нацбанк в таком случае приостановит покупки долларов для ЕНПФ по высокому курсу. Аналитик добавил, что у властей страны есть в запасе также мера по увеличению обязательной продажи валютной выручки субъектами КГС, которая сейчас составляет 50%. Следовательно, сильного и необоснованного ослабления может не произойти при условии активных мер по увеличению предложения инвалюты на внутреннем рынке, резюмировал эксперт. 

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов также объяснил, что повлияло на рост курса доллара. 

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Ольга Кудряшова
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