Что повлияет на динамику курса доллара и тенге в ближайшее время

Из-за чего растет курс нацвалюты в начале текущей недели и под воздействием каких факторов будет формироваться валютная пара USD/KZT, в материале Zakon.kz.

По итогам торгов понедельника курс по паре USD/KZT вырос до 504,27 тенге за доллар, прибавив 0,7 тенге. Аналитики АФК полагают, что некоторое давление на рынок могли оказать коррекция цен на нефть (после закрытия торгов KASE в пятницу) и геополитическое напряжение между США и РФ.

Отмечается, что котировки нефти Brent на торгах понедельника заметно подорожали – до 74,8 доллара за баррель, или на 2,8%.

Фото: Trading Economics

Основную поддержку рынку оказали ожидания отсрочки увеличения добычи нефти ОПЕК+, риски сокращения предложения сырья из РФ и Ирана из-за санкционных угроз Белого дома.

Отметим, что на днях президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 25% или 50%, которая затронет страны, покупающие российскую нефть.

Что будет влиять на курс?

Сегодня в фокусе внимания игроков рынка – публикация данных по запланированным объемам продаж инвалюты из Нацфонда на апрель и инфляции в стране за март. Как сообщалось, по предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в апреле ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 950 до 1 050 млн долларов США.

"В совокупности эти факторы могут играть определяющее влияние на валютный рынок не только на перспективу недели, но и всего текущего месяца". АФК

К слову, согласно информации Нацбанка, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. При этом Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования.