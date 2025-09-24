Новый Налоговый кодекс – кого освободят от НДС

Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Минфина РК Жаныбек Нуржанов 24 сентября 2025 года на семинаре в столичном "Казмедиацентре" рассказал об основных изменениях по НДС в рамках нового Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Налоговом кодексе теперь ставка НДС установлена в размере 16% к размеру облагаемого оборота.

"Для лекарственных средств, медизделий, а также к медицинским услугам ставка НДС установлена на уровне 5% с 2026 года, с 2027 года она будет на уровне 10%. При этом освобождаются от НДС реализация лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, оказание медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС, а также лечение орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, который определяется правительством", – сказал Нуржанов.

По его словам, с 2026 года отменяется освобождение от НДС для таких видов деятельности, как реализация или сдача в аренду жилого помещения и квартир.

"То есть строители, которые осуществляют строительство жилых зданий и помещений, со следующего года их обороты будут признаваться облагаемыми оборотами. По объектам строительства, которые начаты до 1 января 2026 года, освобождение будет продолжаться до конечной реализации. Есть определенные освобождения, которые были введены в Налоговом кодексе. Это услуги туроператоров по внутреннему туризму – сейчас у нас только въездной туризм освобождается от НДС. Также это реализация книг отечественного издания, услуги по изданию книг в печатном виде, а также археологические работы", – объяснил спикер.

Кроме того, отметил он, освобождение от НДС при импорте будет распространяться на товары, ввезенные оператором в сфере официальной помощи развитию технологического оборудования, комплектующих и запасных частей в рамках соглашения о переработке твердых полезных ископаемых.

Также не признается оборотом по НДС оборот по реализации товаров и услуг, по которым применяется специальный режим налогообложения, – лица, работающие в спецрежимах, не будут плательщиками НДС.

Ранее в Министерстве финансов пообещали опубликовать обновленный список ОКЭД уже в ближайшие дни.