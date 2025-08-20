Что дает бизнесу новый налоговый кодекс

Новый Налоговый кодекс вводит ряд существенных изменений, которые напрямую затрагивают как бизнес, так и граждан. Поэтому, как отметили в Комитете государственных доходов (КГД), особенно важно обеспечить их правильное понимание и применение, сообщает Zakon.kz.

С этой целью Министерство финансов РК с 1 августа проводит масштабную информационную кампанию по разъяснению основных положений документа во всех регионах страны, которая завершится 24 сентября.

"Информационная кампания проводится при поддержке акиматов и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Девятым регионом, где проведены разъяснительные встречи стала Актюбинская область. Регион является индустриально-промышленным регионом страны, обладающим богатой минерально-сырьевой базой. Здесь сосредоточены крупные запасы хрома, никеля, титана, фосфоритов, калийных и других полезных ископаемых". КГД

Применение налоговых послаблений позволит предприятиям региона сохранить производственную деятельность даже на поздних стадиях разработки месторождений, что, в свою очередь, обеспечит сохранение рабочих мест и стабильных доходов населения. Эти меры напрямую повлияют на качество жизни в рабочих поселках, будут способствовать развитию социальной инфраструктуры и укреплению занятости.

"В своем выступлении заместитель председателя КГД МФ РК Жаныбек Нуржанов подробно рассказал о концептуальных новациях, включая новые подходы в понятиях и терминологии, введение дифференцированных ставок по КПН и НДС, прогрессивную шкалу по ИПН, реформу НДС и цифровизацию процессов, сокращение форм отчетности и изменения в специальных налоговых режимах", – сообщили в КГД.

Особый акцент был сделан на переход к сервисной модели работы налоговых органов, где на первый план выходит качество взаимодействия с налогоплательщиками.

Также было отмечено, что уведомления и меры воздействия будут применяться поэтапно, в зависимости от суммы задолженности.

Участники активно задавали вопросы, связанные с практическим применением новых норм, расчётом налогов по новым ставкам, порядком использования цифровых сервисов и корректировкой ранее поданных деклараций. Спикеры ответили на все обращения, пояснив, что до конца года планируется выпустить методические рекомендации и запустить обучающие модули в приложениях КГД.

"Одна из основных целей нового Налогового кодекса – поддержка малого и среднего бизнеса, а также стимулирование приоритетных отраслей экономики через систему налоговых послаблений", – отметил Жаныбек Нуржанов.

Следующий, десятый по счету, семинар в рамках серии разъяснений норм налогового кодекса пройдет 25 августа 2025 года в Кызылорде.