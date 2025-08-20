#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.33
626.99
6.71
События

Что дает бизнесу новый налоговый кодекс

чиновники на сцене, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 19:20 Фото: gov.kz
Новый Налоговый кодекс вводит ряд существенных изменений, которые напрямую затрагивают как бизнес, так и граждан. Поэтому, как отметили в Комитете государственных доходов (КГД), особенно важно обеспечить их правильное понимание и применение, сообщает Zakon.kz.

С этой целью Министерство финансов РК с 1 августа проводит масштабную информационную кампанию по разъяснению основных положений документа во всех регионах страны, которая завершится 24 сентября.

"Информационная кампания проводится при поддержке акиматов и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Девятым регионом, где проведены разъяснительные встречи стала Актюбинская область. Регион является индустриально-промышленным регионом страны, обладающим богатой минерально-сырьевой базой. Здесь сосредоточены крупные запасы хрома, никеля, титана, фосфоритов, калийных и других полезных ископаемых".КГД

Применение налоговых послаблений позволит предприятиям региона сохранить производственную деятельность даже на поздних стадиях разработки месторождений, что, в свою очередь, обеспечит сохранение рабочих мест и стабильных доходов населения. Эти меры напрямую повлияют на качество жизни в рабочих поселках, будут способствовать развитию социальной инфраструктуры и укреплению занятости.

"В своем выступлении заместитель председателя КГД МФ РК Жаныбек Нуржанов подробно рассказал о концептуальных новациях, включая новые подходы в понятиях и терминологии, введение дифференцированных ставок по КПН и НДС, прогрессивную шкалу по ИПН, реформу НДС и цифровизацию процессов, сокращение форм отчетности и изменения в специальных налоговых режимах", – сообщили в КГД.

Особый акцент был сделан на переход к сервисной модели работы налоговых органов, где на первый план выходит качество взаимодействия с налогоплательщиками.

Также было отмечено, что уведомления и меры воздействия будут применяться поэтапно, в зависимости от суммы задолженности.

Участники активно задавали вопросы, связанные с практическим применением новых норм, расчётом налогов по новым ставкам, порядком использования цифровых сервисов и корректировкой ранее поданных деклараций. Спикеры ответили на все обращения, пояснив, что до конца года планируется выпустить методические рекомендации и запустить обучающие модули в приложениях КГД.

"Одна из основных целей нового Налогового кодекса – поддержка малого и среднего бизнеса, а также стимулирование приоритетных отраслей экономики через систему налоговых послаблений", – отметил Жаныбек Нуржанов.

Следующий, десятый по счету, семинар в рамках серии разъяснений норм налогового кодекса пройдет 25 августа 2025 года в Кызылорде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия
События
12:21, Сегодня
Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия
Послание-2024: как правительство выполняет поручение президента по обновлению инфраструктуры ЖКХ
События
09:29, Сегодня
Послание-2024: как правительство выполняет поручение президента по обновлению инфраструктуры ЖКХ
Посмертное донорство: сердце и почки пересадили казахстанским пациентам из листа ожидания
События
06:25, Сегодня
Посмертное донорство: сердце и почки пересадили казахстанским пациентам из листа ожидания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: